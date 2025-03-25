AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Şehzadebaşı Camii açıklaması

Özdemir, CHP Genel Başkanı'nın sokak çağrılarının ardından kutsal bir mekânda yaşanan tahribatın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Tarihi mezar taşları zarar görmüş, kutsal mekânımızın avlusunda milletimizin vicdanını yaralayan görüntüler ortaya çıkmıştır. İstanbul halkı, kargaşadan ve provokasyondan medet umanları çok iyi tanımaktadır" dedi.

Olayların meşrulaştırılamayacağını ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürecek girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Özdemir, toplumu kutuplaştırma çabalarına karşı sağduyu çağrısında bulundu. "Hukukun üstünlüğüne gölge düşürecek, İstanbul'u kaosa sürükleyecek her türlü girişimden kaçınılmalıdır" diyen Özdemir, şehrin huzurunun ve ortak değerlerinin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.