AK Parti ilçe binasına taşlı saldırı düzenlendi

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, önceki gece saat 02.00 sıralarında ilçe başkanlığının önüne gelen siyap giyimli ve maskeli şüpheli, kaldırımdan söktüğü iki parke taşını binanın camlarına atarak kaçtı. Olayı fark eden güvenlik görevlisi, peşinden koştuğu saldırganın uzaklaşması üzerine durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum ifadelerini kullandı.