AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda şehit aileleri ve gaziler ile iftar yapıldı

BU VATAN NİCE ŞEHİT VE GAZİLERİN FEDAKARLIKLARIYLA BUGÜNLERE GELDİ

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise şehitlerin ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde Türkiye'nin bugünlere geldiğini belirtti.

Özdemir, şehit yakınları ve gazilerle aynı sofrada buluşmanın büyük bir onur olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bu vatan nice şehitlerin ve nice gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla bugünlere geldi. Şehit ve gazi ailelerimizin vermiş olduğu fedakarlık ülkemizin birlik ve beraberliği için çok kutsal ve çok anlamlıdır."

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir duruş sergilediğini vurgulayan Özdemir, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini koruyarak yoluna devam ettiğini söyledi. Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Özdemir, Türkiye'nin çevresinde çok sayıda kriz yaşandığını ancak ülkenin huzur ve güvenliğini korumayı başardığını belirtti.

"Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine büyük bir yangın yerinin ortasındayız. Suriye'de yaşananları biliyoruz, Gazze'de yaşananları görüyoruz, İran'a yapılan saldırıyı görüyoruz. Ukrayna-Rusya savaşının ortasında problemli bir coğrafyanın merkezindeyiz. Buna rağmen hamdolsun ülkemizde birlik ve huzur içinde yaşamaya devam ediyoruz." Program, iftarın ardından yapılan sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.