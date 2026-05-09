AK Parti İstanbul kadın Milletvekilleri Anneleri unutmadı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda sürdürülen saha programları kapsamında, İstanbul milletvekilleri bu hafta da kentin farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de gerçekleştirilen programlarda milletvekilleri, Anneler Günü vesilesiyle anneleri ziyaret ederek günlerini tebrik etti.

İlçe teşkilatlarının da katılım sağladığı programlarda ev ziyaretleri gerçekleştirildi, mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelindi. Milletvekilleri, annelerle sohbet ederek talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda, anneliğin toplum hayatındaki yeri, aile kurumunun önemi ve annelerin fedakârlıkları vurgulandı.

Programlarda, hayatın her alanında emeği, duası ve sevgisiyle aileyi ayakta tutan annelere teşekkür edilirken, AK Parti'nin aileyi merkeze alan sosyal politikalarına da dikkat çekildi. AK Parti İstanbul teşkilatı, milletvekilleri ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte vatandaşla doğrudan temas kuran saha çalışmalarını İstanbul'un tüm ilçelerinde kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.