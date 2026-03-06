AK Parti İstanbul’dan her gün on binlerce kişiye çorba ikramı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı boyunca şehrin farklı noktalarında vatandaşlara çorba ikramı yapılıyor. İstanbul genelinde meydanlar, hastane çevreleri ve yoğun ulaşım noktalarında kurulan stantlarda, iftara yetişemeyen ya da yolda olan vatandaşlara sıcak çorba dağıtılıyor.Bu kapsamda yapılan ikramlar her gün on binlerce kişiye ulaşıyor.

HASTANE VE MEYDANLARDA İFTARA YETİŞEMEYENLERE ÇORBA İKRAMI YAPILIYOR

Çorba dağıtımının yapıldığı noktalar arasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önü, Beylikdüzü Meydanı, Maltepe Meydanı, Avcılar Merkez Camii önü, Sefaköy Metrobüs Durağı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi önü, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü, Üsküdar Meydanı ve Eyüp Sultan Meydanı gibi noktalar yer alıyor.

39 İLÇE VE 961 MAHALLEDE ÇORBA İKRAMI DEVAM EDİYOR

İstanbul'un 39 ilçesi ve 961 mahallesinde sürdürülen çorba ikramları, Ramazan ayı boyunca ilçe ilçe ve mahalle mahalle devam ederek birçok vatandaşa ulaşmaya devam edecek.