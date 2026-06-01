AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan CHP’ye sert ‘Buca’ değerlendirmesi!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, ''İzmir'de CHP Belediyeciliğinin açtığı yaralar gün geçtikçe büyüyor. Yıllardır yerel idarenin eser ve hizmet üretme kabiliyetinden, bu kabiliyetin katma değerlerinden mahrum kalan İzmir marka değerini kaybediyor. Hükümetimizin yaptığı makro yatırımlar ve doğru proje ve planlarla yoluna devam etmek isteyen şehrimizi, CHP zihniyeti adeta ayağa vurulmuş bir pranga gibi yavaşlatıyor. Yargının konusu olan; delege satın alma iddiaları, kirli parti içi kavgaları ve CHP'li aktörlerin birbirlerine yönelttikleri akıl almaz ithamlarla kirlettikleri siyaset atmosferiyle en çok İzmir'i kirletmeye çalışıyorlar. İzmir'i kirli çıkar çatışmalarının, karanlık hesaplaşmalarının, doyuramadıkları rant sevdalarının politik ringine çeviriyorlar. Menfaat ve ikbal kaygısı üzerine kurdukları rezil çarkları o kadar ayyuka çıktı ki; bu sabah Buca Belediyesi operasyonu da başlamış oldu. Elbette bağımsız yargının ve kolluğun yaptığı operasyonları konuşmak ya da değerlendirmek bizim konumuz değil… Ancak bunca yolsuzluk iddiasının, ortaya dökülen ve muhataplarınca kabul edilen bankamatik çalışan havuzunun, siyasetçi maskeli imar ve rant çetelerinin, hizmet ve eser üretme mekanizmasının rüşvet ve irtikap üretme mekanizmasına dönüşmesinin de bir tesadüf olmadığı çok açık" diye konuştu.

İZMİR'E PARMAK SALLAYANLAR DUYURULUR!

''CHP, yeni ve karanlık yüzünün en saf ve berrak halini İzmir'de sergilemiştir.'' diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Saygılı, ''Yolsuzluğa, arsızlığa, rüşvet ve irtikap ile birlikte kamera kayıtlarıyla sahip çeşitli ahlaksızlıklara bulaşmamış CHP'li sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. İzmir'e parmak sallayanlar duyurulur! Söylemek isterim ki tüm bu karanlık tablo, tüm bu karamsar hava İzmir'imizi ve değerli hemşehrilerimizi umutsuzluğa sürüklememelidir. Unutmayınız ki gecenin en karanlık vakti, güneşin doğumuna en yakın vakittir ve bir müjdedir. İzmir'in ve İzmir siyasetinin alnına bu kara lekeyi çalanlarla demokratik yollarla ve günü geldiğinde sandıkta hesaplaşacağız. Çünkü İzmir'in bu siyaset tüccarlarından alacağı 25 senesi var! Çünkü İzmirli gençlerin, kadınların ve beyefendilerin bu siyaset tüccarlarına soracağı bir hesap var! Çünkü İzmir'i ithal vekillerle, vekalet siyasetiyle yöneteceğini zanneden nasipsizlere İzmir'in söyleyeceği bir söz var! İzmir için AK Parti var, tertemiz bir umut var. İzmir için AK Parti var, aydınlık bir istikbal var! Tüm İzmirli hemşehrilerime güzel ve bereketli bir hafta diliyorum.'' açıklamasında bulundu.