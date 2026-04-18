AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan mecliste yaşananlara tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dün gerçekleştirilen faaliyet raporu görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

DEMORKASİYE GÖLGE DÜŞÜREN BİR TABLO

Açıklamasında İZBB Başkanı Cemil Tugay'ı hedef alan Saygılı, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dün yaşananlar, tam anlamıyla demokrasiye gölge düşüren bir tabloyu ortaya koymuştur. Faaliyet raporları, bir belediye meclisinin kenti adına görüşeceği en önemli gündemlerden biridir. Ancak Sayın Cemil Tugay, iki yıllık icraatlarının konuşulacağı bu kritik oturumda; yönetmeliklere ve siyasi teamüllere uygun olmayan bir tutum sergileyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir ilke imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİDEN KAÇARAK YAPILMAYAN İŞLERİN KONUŞULMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın faaliyet raporu görüşmeleri sırasında grup başkan vekillerine söz hakkı tanımayarak eleştiriden kaçıp yapılmayan işlerin konuşulmasını engellemeye çalıştığını belirten Saygılı: "Üstelik meclis öncesinde CHP Grup Başkanlığı ile yapılan toplantıda süreler ve işleyiş konusunda mutabakata varılmış olmasına rağmen, bu uzlaşıya aykırı şekilde sürelerin kısılması ve konuşmaların sınırlandırılması kabul edilemez bir yaklaşım olmuştur. Bu tavır, şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışının açık göstergesidir. Şunu herkes bilmelidir ki; konuşmaları engellemek, süreleri kısmak ya da eleştiriden kaçmak, İzmir'in yaşadığı hizmet eksikliğini ortadan kaldırmaz. Aksine, bu tutum hizmet üretemeyen bir yönetimin gerçeğini daha da görünür hale getirir." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMADAN KAÇAN DEĞİL HESAP VEREN OLMALI

Bugün gelinen noktada, "engelleniyoruz" söyleminin de bir karşılığı kalmadığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı; "Çünkü bizzat belediye meclisinde faaliyet görüşmelerini engelleyerek asıl engelin kim olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. İzmir, hizmet beklemektedir; tartışmadan kaçan değil, hesap veren ve üreten bir belediyecilik anlayışını hak etmektedir." ifadelerini kullandı.