AK Parti İzmir Milletvekili Bursalı’dan CHP’li Belediye’ye sert tepki: Bunların işi yapmak değil yıkmak

İsminde Halk ve Halkçılık var ama bunların yaptığı zulüm, İzmir halkını günden güne daha da kötüye götürüyor! Gerekli güvenlik önlemlerini almadan, doğacak zararları hesap etmeden, insanların can ve mal güvenliğini hiçe sayarak yürütülen bu anlayış; bilimsellikten uzak, günü kurtarmaya yönelik, çağ dışı bir yönetim anlayışını gözler önüne seriyor. Sormak istiyoruz: Bu insanların başını sokacak bir yuva temin etmek gerçekten bu kadar mı zor? Evleri yıkıma mahkûm eden sizsiniz, peki onların barınması için ne yaptınız? Hiçbir alternatif sunmadan, hiçbir plan ortaya koymadan vatandaşlarımızı ortada bırakmak hangi sosyal belediyecilik anlayışına sığıyor? İnsanlarımızı hem evsiz bırakıp hem de bunu "hizmet" diye pazarlamaya çalışmak, ancak yıkmayı bilen bir yönetim tarzının sonucudur. İzmir'in hak ettiği bu değildir. Bu şehir, sorunları çözebilen, planlayan, üreten ve vatandaşa değer veren bir yönetimi hak ediyor.