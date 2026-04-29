AK Parti İzmir’de dev teşkilat buluşması

AK Parti İzmir Başkanı Bilal Saygılı toplantıya başkanlık ederek, teşkilata ilişkin yaptığı değerlendirmede "En büyük gücümüz gönüllere dokunan teşkilat ruhumuzdur. Her toplantımızda gördük ki AK Parti teşkilatları dimdik ayaktadır. Heyecanımız ilk günkü gibi tazedir, kararlılığımız sarsılmazdır" dedi.

İZMİR'İN 4 BÖLGESİNDE YOĞUN KATILIM

Geçtiğimiz hafta sonu İzmir'in Küçük Menderes, Yarımada, Bakırçay ve Merkez İlçe bölgelerinde gerçekleştirilen toplantılar, teşkilatın birlik ve beraberlik mesajını güçlendirdi. Toplantılara İl Başkanı Bilal Saygılı, Genel Merkez Koordinatörü Adnan Günnar, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu katıldı.

İZMİR MODELİ 81 İLDE UYGULANACAK

AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanan toplantı modelinin önümüzdeki süreçte Türkiye genelinde uygulanacak. Programlarda mahalle başkanlarının görevleri, sandık yönetim kurulları ve üye ziyaretleri konularında eğitimler verildi.

MİLLETİN DERDİYLE DERTLENEN SEVİNCİYLE SEVİNEN BİR DAVA

Toplantılar sonrası değerlendirmede bulunan İl Başkanı Bilal Saygılı, AK kadroların milletle aynı istikamette yürümeye devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "AK Parti olarak bizim en büyük gücümüz, makamlar, unvanlar ya da binalar değil, gönüllere dokunan teşkilat ruhumuzdur "dedi. Teşkilatın dava hareketi olduğunu vurgulayan Saygılı, "Bizim anlayışımızda teşkilat, milletin derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen büyük bir dava hareketidir" ifadelerini kullandı.

HER BİR YOL ARKADAŞIMIZ BU YÜRÜYÜŞÜN OMURGASINI OLUŞTURMAKTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıf yapan Saygılı, "Mahalle başkanımızdan sandık müşahidimize kadar her bir yol arkadaşımız bu yürüyüşün omurgasını oluşturmaktadır" dedi.

YOL HARİTASINI DEĞERLENDİRİYORUZ

İzmir teşkilatıyla bir araya geldiklerini belirten Saygılı, 30 ilçede görev yapan 3 kademe İlçe Başkanları, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve 1297 Mahalle Başkanıyla bir araya geldiklerini dile getirdi. Saygılı, ilerleyen dönemlerin yol haritasını değerlendirdiklerini ifade etti.

HEYECANIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE

Bilal Saygılı, teşkilat buluşmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "AK Parti teşkilatları dimdik ayaktadır. Heyecanımız ilk günkü gibi tazedir, kararlılığımız sarsılmazdır. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı vizyonunu İzmir'de en güçlü şekilde hissettirmektir" dedi.

İZMİR'DE ULAŞILMADIK GÖNÜL BIRAKMAYACAĞIZ

AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle yoluna devam ettiğini vurgulayan Saygılı, "Bizim davamız şahsi hesapların değil, milletin geleceğinin davasıdır" dedi. Siyaset anlayışlarının "laf üretme siyaseti değil, eser ve hizmet siyaseti" olduğunu belirten Saygılı, teşkilatın sahadaki rolüne dikkat çekerek, "Kapı kapı dolaşan, vatandaşın talebini not eden teşkilat mensuplarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. İzmir hedeflerini de paylaşan Saygılı, "İzmir'de ulaşılmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız" dedi.