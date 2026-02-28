AK Parti Kadın Kolları’ndan 28 Şubat’ın yıl dönümünde basın açıklaması

Basın açıklamasında; AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul Milletvekilleri: Behiye Eker, Yıldız Konal Süslü Rabia İlhan ve Şengül Karslı yer aldı. Meydanda "Gelişime Engel Değil" yazısı yazıldı ayrıca başörtülerinin yer aldığı flama sergilendi.

Basın açıklamasında konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 28 Şubat sürecinin eğitim ve inanç özgürlüğü üzerinde derin yaralar açtığını belirterek, özellikle başörtülü genç kızların eğitim haklarının sistematik biçimde engellendiğini ifade etti. Ercan, 28 Şubat'ın millet iradesine ve temel hak ve özgürlüklere yönelik bir müdahale olduğunu vurguladı.

Beyazıt Meydanı'nın ve İstanbul Üniversitesi kapısının, üniversite kapılarından çevrilen genç kızların hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ercan, başörtüsü nedeniyle eğitim ve çalışma hayatında mağduriyet yaşayan kadınların unutulmayacağını söyledi.

Açıklamada, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan "Yüzyılın İmzası" sergisine de değinildi. Sergi kapsamında hazırlanan "411 El" eseri daha önce Galata Kulesi önünde sergilenmişti. 28 Şubat sürecinde üniversite kapılarından çevrilen genç kızları temsilen hazırlanan ikinci eser ise Beyazıt Meydanı ve Marmara İlahiyat Fakültesi önünde tanıtıldı.

Tuğba Işık Ercan, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kamuda başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye'de özgürlük alanlarının genişlediğini ifade ederek, AK Parti'nin vesayetçi anlayışlara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti. AK Parti Kadın Kolları olarak 28 Şubat sürecinde yaşanan mağduriyetleri unutmayacaklarını vurgulayan Ercan, demokrasiye, hukuka ve milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.