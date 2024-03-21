AK Parti Kemer İlçe Başkanı: Çalış Kırmızı Çizgimizdir

AK Parti Kemer İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu, Kemer'imiz; doğası, tarihi ve kültürel mirasıyla son derece değerli olduğunu söyledi. Son zamanlarda, kemerimizin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Çalış Tepesi ile ilgili ortaya çıkan haberler sebebiyle bu açıklamayı yapma gereği duyduklarını da belirten Gazioğlu, "1973 yılında ilk tahsis edilen ve öncelikle club valtur, daha sonra club med olarak faaliyet gösteren alan, sonrasında ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ firmasına clubmed tarafından devredilmiştir.

Firma kendi tahsis alanı içerisinde bulunan imarsız bölgede başlattığı rekreasyonel çalışmalarını 14 aralık 2023 tarihinde başlatmıştır. Çalı temizleme gibi işler için ilgili müdürlüklerden ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından izin alınmış; Bu işler ise mevcut belediye başkanına yakınlığı ile bilinen kişilere yaptırılmıştır. Mevcut Belediye Başkanının bu durumdan en başından bu yana haberinin olmaması ihtimal dahilinde bile değildir. Gerçekleşen bu olayın her aşamasını bilmesine rağmen, sanki yeni gerçekleşmiş ve kendisinin hiçbir haberi yokmuş gibi davranması, seçime kısa bir süre kala bunu gündeme getirmesi çok manidardır. Takdiri kemer halkına bırakıyoruz.Firmanın kendi tahsis alanında dahi olsa, çalış tepesi bizim en büyük değerimizdendir. Kemerimizin aleyhinde olan hiçbir durumu kabul etmemiz dünde, bugünde, gelecekte de asla mümkün değildir." dedi.

DOĞAYA ZARAR VERECEK OLUŞUMA İZİN VERMEYİZ

AK Parti Kemer İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu, Çalış Tepesi'nde dğaya zarar verecek hiçbir oluşuma asla izin vermeyeceklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü bu duruma neden olan ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da belirten AK Parti İlçe Başkanı Gazioğlu, "Ben de AK Parti Kemer İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu olarak teşkilatımla birlikte bu konunun her daim takipçisi olacağımı belirtmek isterim. Kemer'imizin en güzel noktalarından biri olan Çalış Tepesi'nde doğaya zarar verecek herhangi bir oluşuma izin vermeyeceğiz. Ayrıca, bu duruma sebebiyet veren ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ firmasından açıklama beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Bakanımız ile birlikte bu durumu ve suç duyurularımızı takip edeceğimizin sözünü veriyoruz.

Başka bir Kemer yoktur. Bu Kemer hepimizin. Kemer'imizin doğası, insanlığın ortak mirasıdır ve bu mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Saygılarımla." diyerek sözlerini tamamladı.