AK Parti Kültür Sanat Başkanı Yayman’dan Muazzez Abacı için taziye mesajı

Giriş Tarihi: 12.11.2025 21:22

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatına ilişkin, "Sanat hayatı boyunca bizlere bıraktığı unutulmaz eserleri, derin duygusallığı ve benzersiz yorumlarıyla Türk sanat müziğine ruh veren Abacı, her zaman kalplerimizde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk sanat müziğinin eşsiz sesi, değerli sanatçımız Muazzez Abacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerine yer verirken yerinin doldurulamaz olduğunu belirtti.

Hüseyin Yayman, sosyal paylaşımında şunları söyledi:

"Sanat hayatı boyunca bizlere bıraktığı unutulmaz eserleri, derin duygusallığı ve benzersiz yorumlarıyla Türk sanat müziğine ruh veren Abacı, her zaman kalplerimizde yaşayacaktır. Sanatın ve müziğin birleştirici gücünü en güzel şekilde temsil eden değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

