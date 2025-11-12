AK Parti Kültür Sanat Başkanı Yayman’dan Muazzez Abacı için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk sanat müziğinin eşsiz sesi, değerli sanatçımız Muazzez Abacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerine yer verirken yerinin doldurulamaz olduğunu belirtti.

Hüseyin Yayman, sosyal paylaşımında şunları söyledi:

"Sanat hayatı boyunca bizlere bıraktığı unutulmaz eserleri, derin duygusallığı ve benzersiz yorumlarıyla Türk sanat müziğine ruh veren Abacı, her zaman kalplerimizde yaşayacaktır. Sanatın ve müziğin birleştirici gücünü en güzel şekilde temsil eden değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."