AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş: ‘’Buca Metrosu durdu’’

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarından CHP'li Tunç Soyer'in İzmir Tarihinin en büyük yatırımı diye lanse ederek 14 Şubat 2022'de temelini attığı Buca Metrosu inşaatı büyükşehir belediyesinin yüklenici firmaya yaptığı iş karşılığı hak edişlerini ödememesi nedeniyle durdu. SABAH yaşanan şok gelişmeyi, geçtiğimiz hafta 'İşbilmezlik İzmir tarihinin en büyük projesini vurdu' başlığı ile manşetine taşıdı.
HANİ 4 YILDA BİTECEKTİ?
Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nail Kocabaş iddiaları doğruladı. Kocabaş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir önceki CHP'li Başkanı Tunç Soyer, romantik bir tarihte; 14 Şubat 2022'de Buca Metrosu'nun temelini attı. O gün büyük iddialarla çıktı ve şöyle dedi: "4 yıl içinde bu metro hattı bitecek. Devletin, belediyenin, vatandaşın cebinden para çıkmadan; kendi kendini finanse edecek, kendi kendini geri ödeyecek bir yatırım olacak." Aradan 4 yıl geçti. Ne metro bitti ne de verilen sözler tutuldu. Sonra göreve bir diğer CHP'li Başkan Cemil Tugay geldi. "Çalışmalar hızla ilerliyor" dedi. Yetmedi, "Gaziemir'e uzatacağız" dedi. O da yetmedi, "Körfezin altından Karşıyaka'ya götüreceğiz" dedi. En son Kasım 2025'te "Buca Metrosu'nu 2 yıl içinde bitireceğiz" açıklaması yaptı. CHP'li belediye başkanları konuşmaya gelince gerçekten çok mahir. Ancak iş üretmeye gelince aynı mahareti göremiyoruz." İfadelerini kullandı.
ÇALIŞMALAR DURMUŞ DURUMDA
Buca metrosu inşaatında gelinen son durum hakkında da konuşan Kocabaş; "Peki bugün Buca Metrosu'nun durumu ne? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kredisiyle yapımına başladığı projede, yüklenici firmaya ödeme yapılmadı ve çalışmalar durmuş durumda. Şantiyede hareket yok, çalışan yok. Peki Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası neden krediyi vermeyi durdurdu? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK ve vergi borçlarını ödememesi yani rasyolarının iyi olmadığından dolayı. Sayın Tugay, SGK ve vergi borcundan dolayı ülke içinde kredilerinin verilmemesinden dolayı hükümetimize 'kredilerimizi engelliyorlar' diye 7 düvele duyuruyordu. Her eline mikrofonu aldığından 'engelleniyoruz' diyordu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da aynı rasyolardan dolayı kredilerini vermeyince neden sus pus? Neden 1 aydır sesini çıkarmıyor?'' ifadelerini kullandı.
İZMİRLİLERE HAYAL SATMAYIN
Açıklamasına "CHP'li başkanlar tarafından verilen sözlerin havada kaldı" diyerek devam eden Nail Kocabaş; "Metroda çalışa işçiler, bayram iznine çıkarıldıktan sonra devamında izine çıkarılmış ve yaklaşık 1 aydır metroda çalışma yok. Hani o sözler nerede? Hani o "4 yılda bitecek" denilen proje nerede? Bir CHP'li başkan çıktı, "4 yılda bitireceğiz, hatta daha erken bitireceğiz" dedi. Dört yılı geçti, ortada metro yok. Bırakın metroyu, inşaat durmuş durumda. Ardından göreve gelen mevcut CHP'li başkan, projenin dördüncü yılına girilirken "2 yılda bitireceğiz" diyor. Ama müteahhide ödeme yapamayan bir belediye tablosu ortada duruyor. Bu tabloyu ilk kez yaşamıyoruz. Daha önce metronun Fahrettin Altay'a uzatmasında da yıllara sair gecikmeleri gördük. Narlıdere hattında da aynı beceriksizlik yaşandı. Büyük projeleri geçtik; Karşıyaka'da bir yaya üst geçidini bile 7 ayda tamamlayamayıp 17. ayında yarım yamalak açabilen bir anlayıştan söz ediyoruz. Ama kürsüye çıkınca 'Körfezin altından metro geçireceğiz' diyorlar. Siz önce elinizdeki metroyu bitirin de İzmir görsün. Sonra hayal satarsınız.'' ifadelerini kullandı.
İZBB KREDİNİN SERBEST KALMASI İÇİN GÖRÜŞMELERİN SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Uzun süredir Buca metrosu konusunda sessizliğini koruyan İzmir Büyükşehir Belediyesinden ise konuya ilişkin yazılı açıklama geldi. Açıklamada inşaatın tamamen durduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü. Sorunun dış kaynaklı krediden kaynaklandığına dikkat çeken İZBB, Avrupa İmar ve kalkınma bankası'nın (EBRD) ikinci kredi dilimini göndermesi konusunda çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti.