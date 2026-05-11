AK Parti Meclis Üyesi Sebahattin Güzel’den çöp tesisi çıkışı!

Önergede, bugün gelinen noktada tesisin kapasitesinin çok üzerinde çalıştığı, İzmir'in farklı ilçelerinden taşınan atıkların Bergama'da ciddi bir çevresel yoğunluğa neden olduğunu vurgulayan AK Parti Bergama Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, ''UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi ve turistik Bergama'mızın oluşan çöp yoğunluğu ve çevresel görüntülerle anılması kamuoyunda rahatsızlık oluşturmaktadır. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bölgede oluşan ağır koku vatandaşlarımızın yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte, halk sağlığı açısından endişeleri artırmaktadır. Çöp yükü Bergama'nın sınırlarını zorluyor! Ayrıca tesise gelen çöp taşıma TIR'larının güzergâh boyunca yollara atık su ve sızıntı bırakması; çevre kirliliği, kötü koku ve sağlık açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Bunun yanında İzmir'in farklı bölgelerinden Bergama'ya kadar yapılan uzun mesafeli çöp taşımacılığının; akaryakıt giderleri, araç yıpranması, iş gücü kaybı ve zaman açısından belediyeye önemli ekonomik yük getirdiği değerlendirilmektedir. Bölgedeki çevresel risklerin azaltılması adına birinci etap arıtma tesisinin yeniden aktif hale getirilmesi ve ikinci etap arıtma tesisinin de bir an önce tamamlanması büyük önem arz etmektedir.'' dedi.

MECLİSE ÇAĞRI; YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

Çevresel risklerin azaltılması için birinci etap arıtma tesisinin yeniden devreye alınması ve ikinci etap arıtma tesisinin bir an önce tamamlanması gerektiği vurgulayan Meclis Üyesi Güzel, daha önce verilen önergelerin büyük bölümünün yalnızca yazılı cevaplarla geçiştirildiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, konunun ciddiyetine dikkat çekerek şu taleplerde bulundu, ''Konunun Meclis gündemine alınması, ilgili komisyonlara sevk edilmesi, karma bir komisyon kurularak Bergama Entegre Katı Atık Tesisi hakkında kapsamlı inceleme yapılması, Meclis üyelerinin tesisi yerinde ziyaret ederek mevcut durumu incelemesi.'' Güzel, Bergama'da yaşanan çevresel sorunların görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek, "Bu mesele sadece Bergama'nın değil, tüm İzmir'in ortak sorumluluğudur" mesajını verdi.

