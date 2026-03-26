AK Parti Meclis Üyesi Sebahattin Güzel’den İzmir Büyükşehir’e tepki!

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, geçtiğimiz haftalarda çöp taşıyan tırların yerleşim yerlerinin içinden geçiyor olmasının can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu öne sürüp araçların alternatif yolları kullanması konusunda İZBB'ye çağrıda bulundu. Büyükşehir Belediyesi uyarılara kulak asmayınca korkulan oldu. Bertaraf tesisine çöp taşıyan tır kontrolden çıkarak bir evin duvarını yıktı. Yaşananlara tepki gösteren Güzel, "Tırların mahalle içlerinden değil, alternatif güzergâhlardan geçmesi gerektiğini defalarca ifade ettik. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli adımı atmadı. Ve korkulan oldu, kontrolden çıkan çöp tırı, bir hemşehrimizin bahçe duvarına çarparak yıktı. Tek tesellimiz, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamış olması. Bugün bir facianın eşiğinden dönülmüştür. Ancak aynı risk hâlâ devam etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri derhal harekete geçmeli, alternatif güzergâhları devreye almalıdır" dedi.

İZMİR'İN ÇÖPÜ BERGAMA'YA GELİYOR

AK Parti Bergama Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, "Çöp yönetimini dahi sağlıklı bir şekilde yürütemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in atıklarını kapasitesini aşmış olan Bergama Katı Atık Entegre Tesisine taşımaya devam etmektedir. Yetmezmiş gibi, İzmir'den gelen onlarca hatta yüzlerce çöp tırı, her gün mahalle aralarından geçerek ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Biz bu sorunu tam 2 yıldır dile getiriyoruz. Tırların mahalle içlerinden değil, alternatif güzergâhlardan geçmesi gerektiğini defalarca ifade ettik. Son olarak 11 Mart 2026 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de bu konuyu bir kez daha gündeme taşıdık. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli adımı atmamış, vatandaşın güvenliğini yine göz ardı etmiştir. Ve korkulan olmuştur. Sindel Mahallemizde kontrolden çıkan çöp tırı, bir hemşehrimizin bahçe duvarına çarparak yıkmıştır" diye konuştu.

TEK TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI

Duvarı yıkıldığı için mağdur olan vatandaşla tır şoförüne geçmiş olsun dileklerini ileten Güzel: "Tek tesellimiz, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamış olmasıdır. Ancak bu olay, tehlikenin ne kadar büyük ve gerçek olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bugün bir facianın eşiğinden dönülmüştür. Ancak aynı risk hâlâ devam etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri derhal harekete geçmeli, çöp tırlarının mahalle aralarından geçişine son vererek alternatif güzergâhları devreye almalıdır. Aksi halde yaşanacak bir can kaybının telafisi olmayacaktır. Bu sorumluluğun altından kimse kalkamaz." ifadelerine yer verdi.