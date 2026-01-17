AK Parti milletvekilleri kış dönemi saha çalışmalarına start verdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir beraberindeki İstanbul Milletvekilleri , Süleyman Soylu, Seyithan İssiz ve çok sayıda milletvekili ile ortak basın açıklaması düzenledi.

Abdullah Özdemir, açıklamasında, "Her mahallesi ile İstanbul konseptimizin kış dönemi saha çalışmaları dolayısıyla bir aradayız. Kıymetli basın mensuplarımız, yaklaşık bir yıllık sürecimizi AK Parti İstanbul Teşkilatımızın kongresinden bu tarafa doldurmak üzereyiz. Tabii her mahallesiyle ve her hikayesiyle İstanbul diyerek yola çıktık ve hamdolsun 2025 yılımızı hem teşkilatımızın yeniden yapılanması doğrultusunda hem de saha çalışmalarımızla ve en önemlisi milletimizle kurmuş olduğumuz bağı güçlendirerek tamamlamış bulunmaktayız. Bir taraftan önemli gördüğümüz ve milletimizle bizzat iletişimimizde en önemli olan mahalle teşkilatlarımızın hem niteliksel hem de niceliksel anlamda gelişim sürecini ve tahkimatını tamamlarken bir diğer taraftan teşkilat içi istişarelerimizi daha da kuvvetli kılarak ve partimizin ilinden ilçesine, ilçesinden mahallesine, mahallesinden sokağına iletişimini daha da artırarak yolumuza devam ettik.

Tabii bu sürecin en önemli çıktısı ve en önemli tacı diyebileceğimiz üye çalışmalarımızın 150.000 yeni üyemizle AK Parti İstanbul ailemizi daha da kuvvetlendirmiş ve büyütmüş olmanın mutluluğunu yaşadığımızı özellikle ifade etmek istiyoruz.

Teşkilatımızın yapılanması ve tahkimatının yanı sıra vatandaşımızla kurmuş olduğumuz güçlü bağımızı da saha çalışmalarımızla; çarşı, pazar ve esnaf buluşmalarımızla oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Saha çalışmalarımızla esnafımızın dertlerini ve beklentilerini, çalışanlarımızın partimizden ve hükümetimizden beklentilerini dinleyerek bunlara çözüm üretme noktasında çalışmalarımızı var gücümüzle devam ettirdik. Bir diğer taraftan sivil toplum kuruluşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalarımız, bir diğer taraftan İstanbul'un gençlerin kalbinin attığı spor kulüplerimizle ve temsilcilerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarımız 2025 yılının en önemli çıktılarının başında gelmekte. İnşallah 2026 yılında bu çalışmalarımızı daha da büyüterek yolumuza devam edeceğiz. 2026 yılımızın ilk çeyreğinde, kış dönemi saha çalışmalarımızla birlikte İstanbul'un her bölgesinde ve bölge milletvekillerimizle saha çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalarımızda milletimizle olan güçlü bağımızı daha da kuvvetlendirecek, milletimizle olan güçlü bağımızı İnşallah İstanbul'un ve ülkemizin geleceği adına bir fırsata çevirmeye gayret edeceğiz.

Bugün aynı şekilde Bayrampaşa'da, Maltepe'de ve Esenyurt'ta milletvekillerimizle birlikte İstanbul Teşkilatı olarak hep birlikte bu çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Oluşturmuş olduğumuz sokak gönüllüleri çalışmasıyla da 130 bin İstanbul ailesi teşkilat mensuplarımızla da bu çalışmalarımızı daha da büyüterek vatandaşlarımızla hane hane buluşmaya devam edeceğiz.

2026 yılında daha da büyüyen bir İstanbul Teşkilatı olarak İnşallah yılı tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii bugün bu çalışmamızın tanıtımının yanı sıra konuşmamızı tamamlamadan bir cevabı da vermek zorunda kendimizi hissediyoruz. Senin Hayatından Gidiyor başlığıyla İstanbul'un tüm dış mecralarında vatandaşımıza 7 yılı neredeyse doldurmak üzere olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul hizmetsizliğini, sorunları vatandaşımızla paylaştık. Tabii burada muhatabımız vatandaşımızdı. Vatandaşımızın hayatından gidenleri bizzat kare kare, başlık başlık paylaşmıştık.

Muhatabımız vatandaşlarımızdı ama bu muhataplığın ne kadar yüksek ölçüde kabul edildiğini gören Cumhuriyet Halk Partisi'nin panik havasıyla Genel Başkanı'ndan tüm teşkilat mensuplarına bir cevap verme gerekliliğini de çok iyi anlıyoruz.

Çünkü burada bahsetmiş olduğumuz milletimizin içinde bulunduğu durumu, milletimiz tarafından net bir şekilde kabulünü gören Cumhuriyet Halk Partisi panikle en üst ölçekte bu yapmış olduğumuz çalışmalara cevap verme gereği hissetti. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Kampanyayı billboard'lardan indirme çabalarını da bizzat yakinen takip ettik. Basına kendileri tarafından ifade edildiği üzere bu kampanya mecralarının ihalesini almış olan şirkete ihtar çekecek kadar bir iradeyi ortaya koyacak kadar aciz bir yönetim anlayışını da üzülerek gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Yalan başlıklarla bir imza başlıklarıyla, aylarca Sefaköy'den İncirli'ye kadar billboard'lardaki yalanlarına bizler tahammül ettik. Ama İstanbul'un gerçeklerini görmeye, İstanbullunun gözünü bantlayacak kadar bir iradenin CHP'de var olduğunu üzülerek ifade etmek istiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bizzat Beşiktaş mitinginde, "İlan ilan değil, kuyruklu yalan, kuyruklu yalan. Diyor ki: "Mezarlıklar imara açıldı. İstanbul'da imara açılan mezarlık duyan oldu mu? Allah için söyleyin oldu mu?" diyor. Ben şimdi buradan kıymetli basın mensuplarımıza belgelerle bir cevap vermek istiyorum. Tarih 13 Mart 2025. Karar numarası 415. Avcılar'da 65 dönüm demiştik ama daha sonraki araştırmalarımızda gördük ki başkaca parsellerin de birleştirilmesi ile birlikte imara açılan mezarlık alanı yaklaşık 180 dönüm. Mali değeri ise 30 milyar Türk lirası. Bu kadar büyük bir rantın bir şahsi arazisi üzerinde nasıl imara açıldığının birazdan kararını sizlerle paylaşıyoruz. Bu dosyanın içerisinde bizzat AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerinin Cumhur İttifakı'nın şerhine rağmen alınan kararın ve bizzat o dönem görevi başında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın imzasıyla verilen evrağı da ben buradan kamuoyuyla paylaşıyorum. Değerli basın mensupları, bizler siyaset yaparken özellikle söylediğimiz her sözün mutlaka yarın karşımıza çıkacağı gerçeğiyle hareket etme düsturunu kendimizde edinmiş bir partinin teşkilat mensuplarıyız.

Özellikle kamuoyuyla paylaştığımız her bilginin mutlaka sağlamasını yapmadan gerçekliğini net bir şekilde öğrenmeden bunu asla paylaşmıyoruz.

Ama üzülerek görüyoruz ki doğru olmayan sözleri çok rahat bir şekilde ifade eden, gerçeklikle ilgisi olmayan her konuyu anlık siyasi kazanç kazanmak için medya ile paylaşan bir anlayışın Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletimize ve milletimize vereceği ve katacağı hiçbir şeyin olmadığını da üzülerek gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.

Bu çalışmalarımız milletimize olan bağlılığımızın bir karşılığıdır. Milletimizin hukukunu korumayı gözettiğimizin bir göstergesidir. Bu hukuku korumaya ve bu hukukun mücadelesini vermeye yılmadan devam edeceğiz. Mecralarımız ay sonuna kadar milletimizi bilgilendirmeye ve milletimize gerçekleri söylemeye devam edecektir. Ve İnşallah İstanbul'un ve İstanbullunun içine düştüğü durumu nokta nokta vatandaşlarımıza anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne en önemli tavsiyemiz, milletimizin vermiş olduğu yetkiyi doğru bir şekilde kullanıp İstanbul'un içine düştüğü bu durumdan İstanbul'u ve İstanbulluları bir an önce kurtarma çabasına girmesi ve bunun mücadelesini vermesidir. Bugün bizlerle olan kıymetli milletvekillerimize, sahada bizzat çalışmalarımıza bölge bölge katılarak saha çalışmalarımızda olacak değerli milletvekillerimize ve bugün burada bizlerle olan siz kıymetli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.