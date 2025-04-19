AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Bayraklı’dan yerel yönetime 1 yıl değerlendirmesi

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, 31 Mart 2024 Yerel Yönetimler Seçiminin ardından geçen bir yılda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in performansını değerlendirdi. İlçe Başkanlığı binasında yapılan toplantıda konuşan Başkan Bayraklı, ''Selçuklu hemşehrilerimiz hizmet beklerken Selçuk Belediyesi'nin kaynaklarının heba edildiğini görmek, hem üzücü hem de kabul edilemez bir durumdur. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in yönetiminde belediye, artık ilçenin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ancak bu durum, başkanın umurunda bile değil! Filiz Hanım, ilçenin gerçek sorunlarını bir kenara bırakmış, Türkiye genelindeki siyasi gündeme malzeme olmayı ve kendi siyasal ikbalini yükseltmeyi Selçuk'a tercih etmiştir. Başkan, Türkiye'yi yurtdışında karalamayı, hukuku hedef almayı kendine görev edinmiştir. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi toplantısında yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi "demokrasiye saldırı" bahanesiyle küçük düşürmeye çalışmıştır. Unutmayalım ki Selçuk bir turizm şehridir. Ülkemizi kötülemesi, sadece bu ilçeye zarar verir. Sayın Başkan, size hatırlatıyoruz: Türkiye bir hukuk devletidir ve hiç kimse hukukun üstünde değildir. Halkın iradesine saldırarak kendi başarısızlıklarınızı örtbas edemezsiniz!'' diye konuştu.

GÖREVİNİN BAŞINDA EN AZ BULUNAN BAŞKAN OLARAK İLÇE TARİHİNE GEÇTİ

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü, ''Selçuk Belediye Başkanı, görev süresince gerçekleştirdiği tatiller, eylemler ve kayyum atanan belediyelere destek ziyaretleriyle ilçe tarihine 'görevi başında en az bulunan belediye başkanı' olarak geçmiştir. İlçe sorunlarına duyarsız kalarak tüm yaşananlara kulak tıkayan bu tutum, Selçuk'un gelişimini aksatmış ve yerel yönetime olan güveni sarsmıştır." diye konuştu.

HALKIN PARASI ÇARÇUR EDİLİYOR!

''Selçuk halkının vergileriyle oluşan bütçe, ilçemizin altyapı ve sosyal sorunlarına harcanması gerekirken, lüks harcamalarla tüketilmiştir'' diyen Başkan Bayraklı, ''İzbb Başkanı için KYBLE Restoran'da bir akşam yemeği faturası: 205 bin 500 TL. Başkanın kişisel tanıtımı için ulusal kanallara ayrılan aylık reklam bütçesi: 300 bin TL. Filiz Hanım'ın ulusal medyada görünmesi için harcanan bu paralar, Selçuklu hemşehrilerimizin cebinden çıkmaktadır. Ancak turizm cenneti dediğimiz Selçuk ilçemizde, sezona girmemize çok az bir zaman kalmasına rağmen çarşının durumu ortadadır. Çarşı esnafımız çok zor durumdadır, kiralarını ödeyememekte, mal alamamaktadır. Sayın Başkan, buraya yapacağı masrafı Büyükşehir Belediyesi'nden talep etmiştir. Bizler de AK Parti grubu olarak destek verdik. Oy birliği ile Büyükşehir Meclisi'nden geçmiştir. Artık hiçbir soru işareti kalmamıştır. Hızlı bir şekilde çarşı içindeki üst kaplamanın bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz.' Temel hizmetler aksamakta, trafik keşmekeş durumda, yollar bozuk, altyapı çökmüş; en küçük hizmet dahi uygulanamaz hale gelmiştir. Vatandaşlarımız mağdur edilmekte, Selçuk Belediyesi'nin vizyonsuz başkanı ve yöneticileri tarafından cezalandırılmaktadır.''

AİLE ŞİRKETİ KAZANDI, SELÇUK HALKI KAYBETTİ!

''Filiz Hanım yönetimindeki Selçuk Belediyesi, ihalelerde şeffaflık ve adaleti hiçe sayarak kamu kaynaklarını eş, dost ve aile ilişkilerine teslim etmiştir'' diyerek sözlerine devam eden Bayraklı, ''Hafriyat firmasına boya işi, mobilya firmasına yol kaplama işi verilmesi, kaynak israfının açık bir göstergesidir. Yeni kurulan şirketlere verilen üç büyük ihale, "Bu firmalar kimlere yakın?" sorusunu akıllara getirmiştir. Bu yöntemlerle belediyenin kaynakları, liyakatsizlik ve adam kayırmacılıkla tüketilmiş; Selçuk halkı zarara uğratılmıştır. Adalet ve şeffaflık bekleyen Selçuklular, ne yazık ki eş, dost ve aile belediyeciliğiyle karşı karşıya kalmıştır.''

İŞÇİLER EZİLİYOR!

Kötü yönetimin faturasının işçilere kesildiğini belirten AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, ''Maaşlar parçalar halinde yatırılmış, ikramiyeler iki yıldır ödenmemiştir. Çalışanlar sürekli mobbing ve baskıya maruz kalmakta, fikirlerini ifade edememektedir. Filiz Hanım, Selçuk Belediyesi çalışanlarını ekonomik ve psikolojik olarak eziyor! Kendi başarısızlıklarının faturasını Selçuklu hemşehrilerimizle birlikte çalışanlara çıkaran bu yönetim anlayışını kabul etmiyoruz!'' dedi.

HALKIN PARASI EĞLENCEYE GİDİYOR!

Selçuk halkının parasını öncelikli temel hizmetlere ayırması gereken belediyenin milyonlarca lirayı konser ve etkinliklere harcadığını ifade eden Bayraklı, ''6 Eylül Ozbi Konseri: 2 Milyon 640 bin TL. 7 Eylül Zara Konseri: 3 milyon 480 bin TL. 8 Eylül Norm Ender Konseri: 3 milyon 480 bin TL. 30 Ağustos Emre Fel Konseri: 2 milyon 250 bin TL. Belediye kaynaklarıyla eğlence düzenleyen Filiz Hanım, işçi maaşlarını ise eksik yatırmaktan imtina etmemektedir. Bu savurganlık, Selçuk halkının zekasına hakarettir!'' dedi.

ARTIK YETER! SELÇUK HALKI MAZERET DEĞİL ÇÖZÜM BEKLİYOR

''Selçuk halkı sahipsiz değildir!'' diyen Başkan Hakan Bayraklı, "AK Parti Selçuk olarak, bu kötü yönetimin karşısında durmaya devam edeceğiz. Şeffaf, hesap verebilir ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla Selçuk'u hak ettiği seviyeye taşıyacağız. Selçuklu hemşehrilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağımıza söz veriyoruz. Biz bu ilçeye ne söz verdiysek yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz'' İfadelerini kullandı.