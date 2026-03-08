Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
Giriş Tarihi: 8.03.2026 12:26

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Emekle, fedakarlıkla, sevgi ve merhametle toplumu ayakta tutan tüm kadınlarımıza saygılar sunuyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"GAZZE'NİN KADINLARINI ÖZELLİKLE ANIYOR VE SELAMLIYORUZ"

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayata iyilik ve değer katan tüm kadınları bir kere daha hatırlıyoruz. Emekle, fedakarlıkla, sevgi ve merhametle toplumu ayakta tutan tüm kadınlarımıza saygılar sunuyoruz. İnsanlık onurunu ayakta tutan Gazze'nin kadınlarını özellikle anıyor ve selamlıyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı
