AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’Solingen’ paylaşımı: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir." dedi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal abidesi olan Bilge Ana Mevlüde Genç'e de bir kez daha rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.