AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in acı günü

Hasan Öztopal için Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ile Hasan Öztopal'ın yakınları ve kent protokolü katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namazın ardından Hasan Öztopal son yolculuğuna uğurlandı.