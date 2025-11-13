Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in acı günü
Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in acı günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren dayısı Hasan Öztopal (78) Adana'da toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Çelik daha sonra taziyeleri kabul etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hasan Öztopal için Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ile Hasan Öztopal'ın yakınları ve kent protokolü katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namazın ardından Hasan Öztopal son yolculuğuna uğurlandı.

