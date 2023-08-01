AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Disney'in "Atatürk" dizisini yayından kaldırmasına tepki: Utanç vericidir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.

Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir.

Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır.

Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…