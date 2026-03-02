AK Parti teşkilatı, vatandaşlarla gönül sofrasında buluşuyor

Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla aynı sofrada paylaşan İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer, ziyaretlerde ailelerle birebir sohbet ederek talep ve önerileri dinliyor. Başkan Özer, "Ramazan ayı, paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Bizler de teşkilat olarak bu ayın ruhuna uygun şekilde her gün bir hanemize misafir oluyor, gönül sofralarında hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Amacımız sadece iftar yapmak değil, gönül köprüleri kurmak, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek ve onların taleplerini yerinde dinlemektir. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe Hayrabolu'muz daha da güzelleşecektir" dedi. Vatandaşlar ise yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlçe Başkanlığı'nın bu anlamlı çalışmasının Ramazan ayına ayrı bir değer kattığını ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!