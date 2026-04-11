AK Parti Tosorlar İlçe Başkanı Çokkeser: CHP’li belediyede 522 alımın 486’sı ihalesiz

AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser, ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında Toroslar Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çokkeser, "Toroslar Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporu üzerine, AK Partili ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyelerimiz tarafından verilen muhalefet şerhi, ilçemizde kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin ciddi sorunları ve dikkat çekici usulsüzlük iddialarını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu durum, kamuoyunu doğru bilgilendirme ve Toroslar halkının hakkını savunma sorumluluğumuzu daha da artırmıştır" dedi.

'YILI 167 MİLYON TL BÜTÇE AÇIĞIYLA KAPATTIĞI AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR'

Toroslar Belediyesi'nin 2025 yılı mali verileri incelendiğinde, belediyenin yılı 167 milyon TL bütçe açığıyla kapattığı açıkça görüldüğünü belirten Ferdi Çokkeser, "Ortaya çıkan bu büyük açık, mali yönetimde ciddi bir planlama eksikliği olduğunu ve kaynak kullanımında israf ve savurganlık anlayışının hakim olduğunu göstermektedir. Denetim sürecinde elde edilen bulgular, özellikle Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uyulmadığını açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'522 ALIMIN 486'SININ DOĞRUDAN TEMİN, İHALE SÜREÇLERİ DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞ'

Başkan Ferdi Çokkeser, "Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilmesi gereken birçok ürünün doğrudan temin yoluyla alınması, belediye bütçesinde gereksiz yük oluşturmuş ve açıkların büyümesine neden olmuştur. Bununla birlikte temsil, ağırlama, organizasyon ve tanıtım harcamalarında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, genelge hükümlerine rağmen yüksek maliyetli etkinliklerin sürdürüldüğü tespit edilmiştir. Raporda en dikkat çeken hususlardan biri ise doğrudan temin alımlarındaki olağanüstü artıştır. 2025 yılı içerisinde yapılan 522 alımın 486'sının doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmiş olması, ihale süreçlerinin sistematik biçimde devre dışı bırakıldığını göstermektedir" şeklinde konuştu.

'2 GÜNLÜK BİR ETKİNLİK İÇİN HARCAMALAR 18 MİLYON TL'

Ferdi Çokkeser, "Bu tablo, rekabeti ortadan kaldırmakta, şeffaflığı zedelemekte ve kamu zararına açık bir yapı oluşturmaktadır. Özellikle, işlerin kasıtlı şekilde bölünerek ihale limitlerinin altında tutulması, önceden planlanabilir organizasyonların ihalesiz gerçekleştirilmesi, gibi uygulamalar, kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri olan rekabet, şeffaflık ve eşit muamele prensipleriyle açıkça çelişmektedir. Denetim raporunda yer alan somut örnekler ise durumun vehametini daha da net ortaya koymaktadır. Milyonlarca liralık organizasyon harcamalarının piyasa değerlerinin çok üzerinde gerçekleştirildiği, aynı etkinlik için farklı kalemlerde ayrı ayrı doğrudan temin yapılarak toplam maliyetin katlandığı görülmektedir. Sadece iki günlük bir etkinlik için yapılan harcamaların 18 milyon TL'yi aşması ve bazı kalemlerde piyasa fiyatlarının katbekat üzerinde ödemeler yapılması, kabul edilemez bir tabloyu gözler önüne sermektedir" dedi.

'ŞEFFAF OLAN SAKLAMAZ, SAKLAYAN HESAP VEREMEZ'

Başkan Çokkeser, "Ayrıca, belediye bünyesinde yapılabilecek bazı hizmetlerin dışarıdan yüksek bedellerle satın alındığı, bazı teknik rapor ve test sonuçlarının Denetim Komisyonu'na sunulmadığı, tespit edilmiştir. Şeffaf olan saklamaz. saklayan hesap veremez. Tüm bu bulgular bizlere açıkça şunu göstermektedir. CHP'li Toroslar Belediyesinde, kamu kaynakları korunmamaktadır, şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı hakim değildir, ihale süreçleri mevzuata uygun yürütülmemektedir, israf önlenememektedir, mali disiplin sağlanamamaktadır. Toroslar halkının alın teriyle oluşan belediye bütçesinin, keyfi tercihlerle değil, kamu yararı, mali disiplin ve hukuka uygunluk çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini bir kez daha güçlü şekilde vurguluyoruz. Bu kapsamda, sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ve sorumlulukla duyuruyoruz" diye konuştu.