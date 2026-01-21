AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu: "Şu an İran’da hareketlilik ciddi şekilde azalmıştır"

AK Parti Van Milletvekili, TBMM Türkiye–İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 28 Aralık'ta İran'ın başkenti Tahran'da başlayan protestoların ilk etapta tacir ve tüccarların yaşadığı ekonomik sıkıntılara dayandığını söyledi. Türkmenoğlu, "Başlangıçta tamamen masumane ve ekonomik talepler çerçevesinde gelişen eylemler, zamanla ülke geneline yayılmıştır" dedi.

EYLEMLER TERÖR NİTELİĞİ KAZANDI

Protestoların özellikle doğu bölgelerinde farklı bir boyuta evrildiğini belirten Türkmenoğlu, "Bir noktadan sonra bu gösteriler rejim karşıtı eylemlere dönüşmüş, daha sonra ise açık şekilde terör eylemleri niteliği kazanmıştır. Hastanelere, polis araçlarına, resmi kurumlara, bayrağa ve camilere yönelik saldırılar yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

DEVLET DOĞAL OLARAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALDI

İran devletinin bu aşamadan sonra iç güvenlik mekanizmalarını devreye soktuğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Bu eylemler artık protesto olmaktan çıkmıştır. Devlet de doğal olarak sosyal medya erişiminin kısıtlanması gibi bazı tedbirleri hayata geçirmiştir" diye konuştu.

OLAYLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Türkmenoğlu, sahadan alınan bilgilere göre olayların büyük ölçüde durulduğunu belirterek, "Dün itibarıyla görüştüğümüz kaynaklar, sükûnetin sağlandığını ve hükümetin ekonomik sorunlara yönelik ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade etmektedir. Zaten olaylar daha çok akşam saatlerinde yaşanıyordu, şu an hareketlilik ciddi şekilde azalmıştır" dedi.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE GÖÇ BEKLEMİYORUZ

İran'dan Türkiye'ye yönelik bir göç dalgası olacağı yönündeki iddiaları gerçekçi bulmadıklarını vurgulayan Türkmenoğlu, "İran toplumu köklü bir toplumdur. Devletine ve tarihsel geleneğine bağlıdır. Aksine, Türkiye'den İran'a giden İranlıların sayısı, İran'dan Türkiye'ye gelenlerden daha fazladır" şeklinde konuştu.

İRAN'IN İÇ İŞLERİ KENDİ MESELESİDİR

Türkiye'nin tutumunun net olduğunu ifade eden Türkmenoğlu, "İran'ın rejimi ve sistemi tamamen kendi iç meselesidir. Türkiye olarak hiçbir şekilde müdahil olunmaması gerektiğini savunuyoruz. İran'ın bu süreci sağduyu ile aşacağına inanıyoruz" dedi.

450 YILLIK SINIR, 4 BİN 500 YILLIK ORTAK TARİH

Türkiye–İran ilişkilerine de değinen Türkmenoğlu, "Kasr-ı Şirin Antlaşması'ndan bu yana yaklaşık 450 yıldır iki ülke arasında bir husumet yaşanmamıştır. Daha geriye gittiğimizde 4 bin 500 yıllık ortak bir tarih ve medeniyet birikimi vardır" ifadelerini kullandı.

SAHADAN GELEN BİLGİLER OLUMLU

İran Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade ile görüştüğünü belirten Türkmenoğlu, "Büyükelçiliğimiz ve yerel kaynaklarla temas halindeyiz. Özellikle Doğu Azerbaycan eyaleti ve Tebriz çevresinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Mehr Haber Ajansı başta olmak üzere yerel kaynaklardan aldığımız bilgiler olayların kontrol altına alındığını göstermektedir" dedi.

İRANLI TURİSTLER NEVRUZ'DA YENİDEN GELECEK

Türkmenoğlu, yaşanan gelişmelerin turizme etkisinin kısa süreli olacağını vurgulayarak, "Önümüzdeki Nevruz döneminde Van başta olmak üzere İranlı turistlere yönelik kültürel ve tanıtım çalışmalarımız planlanmıştır. Türkiye ile İran arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkiler kesintisiz devam edecektir" diye konuştu.