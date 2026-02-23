AK Parti’den CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesine: 7 yıldır eser yok hizmet yok, ama baklava kutuları var

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 7 yıllık karnesi değerlendirdi. "Antalya'da 7 yıldır hizmet yok; plan yok, proje yok. Ama baklama kutuları var" diyen Çetin, "Bu şehre eser üretmeye değil rant ve taht kavgasına gelmişler" dedi.

ESER YOK BAKLAVA KUTULARI VAR

Ulaşımdan suya, altyapıdan kavşak yatırımlarına kadar birçok alanda Antalya'nın geriye gittiğini belirten Çetin, "Antalya dünya kenti ama yoklar şehri haline geldi" ifadelerini kullandı. Çetin, Antalya'nın son 7 yılda bir çivi çakmışlığı yok, eser yok, hizmet yok… Ama baklava kutusu var, depolarda sakladıkları külçe altınlar var, dolarlar var Eurolar var" diye konuştu.

Antalya'nın 7 yıldır CHP'li büyükşehir yönetimi tarafından idare edildiğini hatırlatan Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da neler oluyor yerine neler olmuyor desek daha doğru olur. Çünkü Antalya'da hiçbir şey olmuyor. 7 sene oldu büyükşehirde CHP belediyesiyle tanışalı. Plan yok, proje yok, projeksiyon yok, ufuk yok. Yeni bir yatırım yok, yeni bir icraat yok. Antalya dünya kenti ama yoklar şehri oldu. Hakikaten hiçbir şey yok."

"BİZ 32 KATLI KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPTIK"

AK Parti döneminde Antalya'ya önemli yatırımlar kazandırıldığını belirten Çetin, önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel dönemini hatırlattı:

"Biz iki dönem Menderes Başkan'la birlikte Antalya'da çok güzel hizmetler yaptık. Bu şehre 32 tane katlı, köprülü kavşak kazandırdık. Alternatif yollar yaptık, alt geçitler yaptık, üst geçitler yaptık. Altyapıya ciddi yatırımlar yaptık. Yağmur suyu drenaj hatlarını öyle geniş yaptık ki içinden kamyonlar geçiyordu. Şimdi 7 yıldır bir tane köprülü kavşak yapılmadı. Yeni bir kavşak yok, trafiği rahatlatacak tek bir çözüm yok."

TRAFİK ÇIKILMAZ HALDE

Çetin, trafik sorununun her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Antalya'da şu an trafik içinden çıkılmaz bir hale geldi. Çözüm üreten yok" dedi.

"ALT GEÇİTLERİ SU BASTI, BİR CANIMIZI KAYBETTİK"

Altyapı bakım ve temizliklerinin yapılmadığını söyleyen Çetin, yaşanan su baskınlarına dikkat çekti:

"Yazın uyardık. 'Kış gelmeden drenaj hatlarının bakımını yapın' dedik. Bakmadılar. Yağmur yağdı, alt geçitler havuz gibi oldu. Temizlik yapılmadığı için su tahliye edilemedi. Bunun sonucunda bir canımızı kaybettik. Bu ihmaldir."

"HİZMET YOK, RANT VE TAHT KAVGASI VAR"

Çetin, CHP'li belediye yönetimi içinde ciddi bir iç çekişme yaşandığını belirterek,

"Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde 3'e 4'e bölünmüş durumda. Belediye başkan vekili ayrı, ilçe belediye başkanları ayrı hesap içinde. Belediye başkanlığı koltuğuna oturmak isteyen 4-5 farklı yapı var. Hizmet etmek yerine koltuk yarışına girmişler. Ben diyorum ki hizmet için değil, rant ve taht kavgası için gelmişler" dedi.

TEKER TEKER İSTİFA EDİYORLAR

Belediye iştirak şirketlerinde yaşanan istifalara da değinen Çetin, "Yönetim kurulu üyeleri teker teker istifa etti. Kendi aralarındaki hesaplaşma kamuoyuna yansıdı" bilgisini paylaştı.

"EN PAHALI ULAŞIM VE SU ANTALYA'DA"

Antalya'daki ulaşım ve su fiyatlarına da değinen Çetin, şu açıklamayı yaptı:

"Şu an Antalya'da ulaşım 35 TL. Trabzon 22 TL, Kahramanmaraş 22 TL. Deprem bölgesi Maraş 22 TL'ye hizmet veriyor. Antalya 35 TL. Su da aynı şekilde en pahalı illerden biri haline geldi. Geldiklerinde en ucuz suyu içen şehirlerden biriydik. Şimdi en pahalı suyu içen şehirlerden biri olduk."

"YOLLAR ÇUKUR, BORULAR PATLAK"

Şehrin birçok noktasında altyapı sorunları yaşandığını ifade eden Çetin şunları söyledi:

"Antalya'nın her tarafında asfaltlar bozulmuş durumda. Çukurlar açılmış. Su boruları patlıyor. Bir buçuk aydır suyu kesik mahalleler var. Patlayan borudan su akıyor, müdahale eden yok. Tamir edilse bile yaması yapılmıyor. Sosyal medyada vatandaşlar patlayan boruların görüntüsünü paylaşıp 'Antalya'ya yeni kaynak suyu hayırlı olsun' diye dalga geçiyor."

"CHP DEMEK ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR"

AK Parti'nin Antalya'da görevi devraldığı ilk yılları hatırlatan Çetin, geçmişle bugün arasında benzerlik kurdu ve sözlerine şöyle devam etti:

"24 yıl önce kavşaklar göle dönüyordu. Botlarla, küreklerle müdahale ediliyordu. Biz o görüntüleri ortadan kaldırdık. Şimdi yine aynı görüntülere dönüldü. CHP demek çöp, çukur, çamur demek. Antalya maalesef yeniden o günlere geri döndü."

"ANTALYA ESER SİYASETİYLE YENİDEN BULUŞACAK"

Çetin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"24 yıldır taş üstüne taş koyduk. Eser siyaseti yaptık. Antalya Gazipaşa'dan Kaş'a 640 kilometrelik sahil bandına sahip büyük bir şehir. Bu şehir ciddi koordinasyon ister, ciddi emek ister. Ama şu an ortada hizmet yok. Antalyalı hemşehrilerimiz sabırlı olsun. Antalya yeniden eser belediyeciliğiyle buluşacak. Hedefim Ak belediyecilik ile tekrar buluşturmak "yeniden ayağa kalkacak"