AK Parti’den Çiğli Belediyesi hakkında suç duyurusu!

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, Yakakent Mahallesi'nde bulunan 154 daireye ilişkin sürecin 28 yıldır çözülemediğini belirterek, belediyenin mevcut sözleşmeler üzerinden 3. kişilere haksız kazanç sağladığı iddiasını gündeme taşıdı. Özdemir, bu durumun artık "kanayan bir yara" haline geldiğini ve görevi kötüye kullanma şüphesi doğurduğunu ifade etti.

ŞAİBELİ İHALE İDDİASI

Suç duyurusunun ikinci başlığını ise bir ihale süreci oluşturdu. AK Parti cephesi, normal şartlarda açık ihale usulüyle yapılması gereken bir alımın, İstisnai olarak kullanılan 3 tane teklif toplama yöntemiyle gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

İZMİRLİ FİRMALAR DEVRE DIŞI BIRAKILDI

İddiaya göre Çiğli Belediyesi, ağaç alımını Ankara merkezli ve geçmişte ismi şaibeye karışmış bir firmaya verdiği idda edildi. İzmir'de faaliyet gösteren Üretici ve Kooperatifler dururken, ihalenin adrese teslim şekilde Ankara firmasına verilmesi kamuoyunda soru işaretleri oluşturdu.

"KAMU KAYNAKLARININ TAKİPÇİSİYİZ"

AK Parti Çiğli Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Özgür Kaner de yaptığı açıklamada, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Kamu kaynaklarının nasıl ve kimlere aktarıldığını sorgulamak bizim görevimiz. Hukuki süreci başlattık, yargının vereceği karara güveniyoruz."

ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL DEĞİL KAMUSAL SORUMLULUK

AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı, yapılan suç duyurularının kişisel değil, kamusal sorumluluk gereği olduğunu vurgulayarak, Çiğli halkının hakkını savunmaya devam edeceklerini açıkladı.