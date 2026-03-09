Haberler Yaşam Haberleri AK Parti’den ilçe teşkilatlarına Ramazan ziyaretleri sürüyor
Giriş Tarihi: 9.03.2026 14:49

AK Parti’den ilçe teşkilatlarına Ramazan ziyaretleri sürüyor

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, İmamoğlu, Tufanbeyli, Feke, Aladağ, Saimbeyli ve Kozan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve görüşleri dinledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
AK Parti’den ilçe teşkilatlarına Ramazan ziyaretleri sürüyor
  • ABONE OL

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak ve teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Adana'nın ilçelerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen programlar kapsamında ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen Başkan Dağlı, hemşehrilerle iftar ve sahur sofralarında buluşarak Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu paylaştı. Ziyaretler çerçevesinde İmamoğlu, Tufanbeyli, Feke, Aladağ, Saimbeyli ve Kozan ilçelerinde vatandaşlarla biraraya gelen Dağlı, talep ve görüşleri dinledi.

Kozan ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Eren tarafından ilçeye kazandırılan Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evinin açılış programına katılan Dağlı, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlarla birlikte açılışı gerçekleştirdi. Dağlı, ziyaretler boyunca güçlü teşkilat yapısının önemine vurgu yaparak, Adana'nın tüm ilçelerinde vatandaşlarla gönül bağını güçlendirmeye ve hizmet odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti’den ilçe teşkilatlarına Ramazan ziyaretleri sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz