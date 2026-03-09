AK Parti’den ilçe teşkilatlarına Ramazan ziyaretleri sürüyor

Kozan ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Eren tarafından ilçeye kazandırılan Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evinin açılış programına katılan Dağlı, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlarla birlikte açılışı gerçekleştirdi. Dağlı, ziyaretler boyunca güçlü teşkilat yapısının önemine vurgu yaparak, Adana'nın tüm ilçelerinde vatandaşlarla gönül bağını güçlendirmeye ve hizmet odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

