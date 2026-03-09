AK Parti’den ilçe teşkilatlarına Ramazan ziyaretleri sürüyor

Gerçekleştirilen programlar kapsamında ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen Başkan Dağlı, hemşehrilerle iftar ve sahur sofralarında buluşarak Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu paylaştı. Ziyaretler çerçevesinde İmamoğlu, Tufanbeyli, Feke, Aladağ, Saimbeyli ve Kozan ilçelerinde vatandaşlarla biraraya gelen Dağlı, talep ve görüşleri dinledi.
Kozan ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Eren tarafından ilçeye kazandırılan Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evinin açılış programına katılan Dağlı, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlarla birlikte açılışı gerçekleştirdi. Dağlı, ziyaretler boyunca güçlü teşkilat yapısının önemine vurgu yaparak, Adana'nın tüm ilçelerinde vatandaşlarla gönül bağını güçlendirmeye ve hizmet odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.