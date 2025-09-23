AK Parti’den Özgür Özel hakkında suç duyurusu

"ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMASI SİYASİ BİR MANİPÜLASYONDAN İBARETTİR"

İstanbul İl Başkan Yardımcıları adına adliye önünde basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, "Açıkça ifade ediyoruz ki; bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir. İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir, Özgür Özel'i vakit kaybetmeden bu beyanıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti. Fakat atılan iftiranın üzerinden altı gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ve İl Başkan Yardımcılarımıza mesnetsiz ve asılsız iftira niteliğinde sözler sarf etmiştir" dedi.