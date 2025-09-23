AK Parti’den Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, hakkında açılan soruşturma neticesinde görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ve İl Başkan Yardımcılarına iftira dolu sözler söylemişti. Özel'in, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarından birinin Bayrampaşa Belediye Başkanına, "Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim" şeklindeki sözlerine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı suç duyurusunda bulundu.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMASI SİYASİ BİR MANİPÜLASYONDAN İBARETTİR"
İstanbul İl Başkan Yardımcıları adına adliye önünde basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, "Açıkça ifade ediyoruz ki; bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir. İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir, Özgür Özel'i vakit kaybetmeden bu beyanıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti. Fakat atılan iftiranın üzerinden altı gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ve İl Başkan Yardımcılarımıza mesnetsiz ve asılsız iftira niteliğinde sözler sarf etmiştir. Açıkça ifade ediyoruz ki; bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir. İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir, Özgür Özel'i vakit kaybetmeden bu beyanıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti. Fakat atılan iftiranın üzerinden altı gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır" dedi.
3 KURUŞLUK TAZMİNAT DAVASI
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları olarak siyaseti iftira ve kara propaganda üzerine inşa etmeye çalışan bu anlayışa karşı susmayacaklarını belirten Birdal, "Bugün burada İl Başkan Yardımcılarımız ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gelerek Özgür Özel'in asılsız ve mesnetsiz iftiralarından dolayı hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Ayrıca bu iftira ve hakaretten dolayı her bir İl Başkan Yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden temsili olarak kendisine "3 kuruşluk" manevi tazminat davası açılacaktır. Milletimiz müsterih olsun; biz, her zaman olduğu gibi siyasetimizi milletimizin değerleri, hizmet ve eser siyaseti üzerine kurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.