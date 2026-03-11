AK Parti’den Ramazan etkinliği: 39 ilçede teravih çıkışı vatandaşa ikramlar veriliyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ramazan çalışmaları kapsamında ilçe teşkilatları, İstanbul'un dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geliyor. Program çerçevesinde tarihi camilerden mahalle camilerine kadar birçok noktada teravih namazı sonrası ikram programları düzenleniyor.

MOBİL STANTLARDA SALEP VE ÇAY İKRAMI

Cami çıkışlarında kurulan mobil stantlarda vatandaşlara lokumun yanı sıra salep, çay ve su dağıtılıyor. Yoğun ilgi gören programlarla Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunun mahallelerde canlı tutulması hedefleniyor.

"GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURUYORUZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ramazan boyunca İstanbul'un her mahallesinde vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, "Teravih sonrası camilerimizin önünde yaptığımız ikramlarla Ramazan'ın bereketini paylaşıyor, hemşehrilerimizle gönül köprüleri kuruyoruz" dedi.

İstanbul genelindeki ikram programlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.