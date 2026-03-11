Haberler Yaşam Haberleri AK Parti'den Ramazan etkinliği: 39 ilçede teravih çıkışı vatandaşa ikramlar veriliyor
Giriş Tarihi: 11.03.2026 15:26

AK Parti'den Ramazan etkinliği: 39 ilçede teravih çıkışı vatandaşa ikramlar veriliyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca İstanbul’un 39 ilçesi ve 961 mahallesinde teravih namazı sonrası cami çıkışlarında vatandaşlara lokum, salep, çay ve su ikramında bulunuyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Teravih sonrası camilerimizin önünde yaptığımız ikramlarla Ramazan’ın bereketini paylaşıyor, hemşehrilerimizle gönül köprüleri kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Semih KARA Semih KARA
AK Parti’den Ramazan etkinliği: 39 ilçede teravih çıkışı vatandaşa ikramlar veriliyor
  • ABONE OL

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ramazan çalışmaları kapsamında ilçe teşkilatları, İstanbul'un dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geliyor. Program çerçevesinde tarihi camilerden mahalle camilerine kadar birçok noktada teravih namazı sonrası ikram programları düzenleniyor.

MOBİL STANTLARDA SALEP VE ÇAY İKRAMI

Cami çıkışlarında kurulan mobil stantlarda vatandaşlara lokumun yanı sıra salep, çay ve su dağıtılıyor. Yoğun ilgi gören programlarla Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunun mahallelerde canlı tutulması hedefleniyor.

"GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURUYORUZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ramazan boyunca İstanbul'un her mahallesinde vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, "Teravih sonrası camilerimizin önünde yaptığımız ikramlarla Ramazan'ın bereketini paylaşıyor, hemşehrilerimizle gönül köprüleri kuruyoruz" dedi.

İstanbul genelindeki ikram programlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti'den Ramazan etkinliği: 39 ilçede teravih çıkışı vatandaşa ikramlar veriliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz