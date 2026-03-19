AK Parti’den yetim çocuklara bayram sürprizi! 100 bin çocuğa bayramlık

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çocuk Gülerse Dünya Güler" programında 672 yetim çocuğa bayramlık hediye çekleri teslim edildi. Programda konuşan Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye genelinde 100 bin çocuğa bayramlık ulaştırılacağını müjdeledi.

'TAYYİP DEDENİZDEN SİZE HEDİYELER VAR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, programda çocuklarla bir araya gelmenin heyecanını paylaştı. Çocuklara hitaben sıcak bir konuşma yapan Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek şunları söyledi: "Bugün buradayız çünkü Tayyip dedeniz size hediyeler yolladı. Bizler, dünyanın tüm çocukları mutlu olsun diye ömrünü vakfeden bir liderin yol arkadaşlarıyız. Sadece burada değil, Türkiye genelinde tam 100 bin evladımıza bayramlık hediyelerini ulaştırıyoruz."

'RAMAZAN'IN EN GÜZEL BULUŞMASI'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ramazan ayı boyunca pek çok etkinlik yaptıklarını ancak en anlamlısının bu buluşma olduğunu vurguladı. Çocukların enerjisiyle bayram sevincinin şimdiden başladığını belirten İl Başkanı, "Ülkemiz için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımıza buradan güçlü bir selam gönderelim" diyerek çocuklarla birlikte coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

EĞLENCE VE FARKINDALIK BİR ARADA

Program sadece hediye takdimiyle sınırlı kalmadı. Çocuklar için hazırlanan özel etkinliklerle bayram coşkusu zirveye taşındı. Programda Hacivat ve Karagöz sahnelendi. Geleneksel gölge oyunuyla çocuklar doyasıya eğlenirken, oyunun teması olan "su verimliliği" ve "israfın önlenmesi" ile önemli mesajlar verildi. Salona gelen Nasrettin Hoca karakteri çocuklarla oyunlar oynayarak neşeli anlar yaşattı. Minikler sahneye çıkarak hep bir ağızdan ilahiler söyledi ve bayram şiirleri okudu.

672 ÇOCUĞA BAYRAM SEVİNCİ

Programın sonunda, 672 yetim çocuğun bayramlık kıyafetlerini diledikleri gibi seçebilmeleri için hazırlanan hediye çekleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ailelerin ve çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinlik hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.