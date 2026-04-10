AK Partili Atmaca'dan CHP'li Belediye Başkanı Işık'a terleten sorular

Bankamatik çalışan tartışması Bornova ve Buca'dan sonra şimdi de CHP'li Gaziemir Belediyesine sıçradı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasına neden olan bankamatik çalışan skandalı kent gündemindeki tazeliğini korurken AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca'dan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'a zor sorular geldi.

Uğur İnan Atmaca

BELEDİYEDE DE BANKAMATİK ÇALIŞAN VAR MI?

Gaziemir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı oturumunda konuşan AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, belediyedeki bankamatik personel iddialarını gündeme taşıdı Atmaca yaptığı açıklamada, "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisinin Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından bankamatik olarak işe alınması, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı'nın 2024 yılında İZBB Şirketi İzdoğa'da bankamatik çalışanı olduğu iddiasının üzerinden henüz çok fazla zaman geçmemesine rağmen, Gaziemir Belediyesi'nde başka bir bankamatik skandalı mı yaşanıyor?" diye konuştu.

Uğur Ünal

ATAMAYLA İLGİLİ BELEDİYE MECLİSİNE NEDEN BİLGİ VERMEDİNİZ?

2 ya da 3 meclis toplantısında Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'a özel kalem müdürü olarak istisnai kadrodan atama yapıp yapmadığını sorduklarını hatırlatan Atmaca; "Kendisi bu konuda yetkinin kendisinde olduğunu ifade ederek sorularımızı cevapsız bıraktı. Oysa 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinde; 'Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur' denilmesine rağmen belediye başkanı Işık sorularımızı neden cevaplamadı? Tarafımıza gelen bilgiye göre, Yalçın Barkın Ulutaş isimli kişinin 15 Aralık 2025 tarihinde Gaziemir Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak istisnai kadrodan atamasının yapıldığı anlaşılmıştır." dedi

Yalçın Barkın Ulutaş

150 BİN NÜFUSLU İLÇEDE LİYAKATLİ GENÇ Mİ KALMADI?

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın liyakati göz ardı ettiğini öne süren Atmaca, İlçedeki gençlerin durumuna dikkat çekerek, "Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ısrarlı sorularımıza rağmen bu ismi neden açıklamadı? Bu şahıs neden hiçbir meclis toplantısına katılmadı? Bize iletilen bilgilere göre şahsın Antalya'da bulunduğu ifade edilmiştir. İşe gelip gelmediği, bankamatik olarak çalışıp çalışmadığı HTS kayıtlarıyla tespit edilmelidir. Gaziemir Belediye Başkanı bu konuda neden suskunluğunu korumuştur? Gaziemirli seçmenin oylarıyla başkan seçilen Ünal Işık, 150 bin nüfuslu Gaziemir'de bu göreve layık başka bir genç bulamadı mı? Bu yaptığı Gaziemir'e ve Gaziemirli gençlere ihanettir. Kendisinin adaylaşma sürecinde Veli Ağbaba'nın bir katkısı olmuş mudur? CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya bir diyet mi ödemektedir? Konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba