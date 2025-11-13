AK Partili Atmaca'dan İZSU'ya zor sorular! "Bergama ve Foça'daki taşkınların sorumlusu kim?"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, son günlerde Bergama ve Foça'da yaşanan taşkınlar nedeniyle İZSU'ya eleştiriler yöneltti. Yaşanan su baskınlarında iki vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Atmaca, "Bergama ve Foça'daki taşkınların sorumlusu kim?" diye sordu.

2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Son dönemde yağan yağmurlarda Bergama ve Foça İlçelerinde su taşkınları yaşandığını hatırlatan Atmaca: "Meydana gelen sel felaketlerinde bir vatandaşımız yaşamını kaybetti, bazı vatandaşlarımız maddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl yine bir yağmur sonrası yolda biriken suya basan 2 vatandaşımız kent merkezinde elektrik çarpması sonucu hayatlarını kaybetmişti. İster istemez aklımıza 2024 İZSU Sayıştay Raporundaki bulgular geliyor. Özellikle öne çıkan "İdarenin Yapım İşlerinde Görevli Olan Kontrol Görevlilerinin İşin Başında Bulunmadan İmalat Yapılması" bulgusu akıllara ciddi soruları getiriyor. Acaba temizlik ve bakım işleri yapılırken işin başında İZSU kontrol görevlileri yok muydu?" diye sordu.

PİREYİ DEVE YAPMAYI SEVİYORLAR

Kası adı EKAP olan Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden İZSU Genel Müdürlüğünün ihalelerini mercek altına aldıklarını belirten Atmaca: "Platformu kullananlar bilir, incelemek istediğiniz kurumun ismi ve bazı anahtar kelimeleri yazınca o kurumun gerçekleştirdiği ihaleler ekranda listelenir. Biz de bu yöntemle, "Bergama" "Foça" "Yağmursuyu Sistemlerinin temizliği" "Yağmursuyu Izgaraları" kelimeleriyle arama yaptık. Sonuçlar gerçekten çok ilginç. 25 Kasım 2024 tarihinde Kuzey ve Güney bölge ilçelerinin muhtelif cadde, sokak ve bulvarlarında bulunan mevcut yağmursuyu sistemlerinin temizliği işi yaptırılmış.

Aynı şekilde 19 Mart 2025 tarihinde ikinci bir ihale yapılmış. Daha sonra 23 Mayıs 2025 tarihinde İzmir ili şehrin muhtelif cadde, sokak ve bulvarlarında bulunan mevcut yağmur suyu sistemlerinin temizliği işi verilmiş. Bu son ihalede İzmir'in 11 Merkez İlçesinin işleri ihale edilmiş. Daha sonra basında yer alan haberleri taradığımızda Bergama ve Foça İlçelerimizde yapılmış bir ihale haberine rastlamadık. Basında bu taramayı yapmamızın sebebi, İZSU pireyi deve yapmayı hatta bazı işleri birden fazla kez basında paylaşmayı, çalışıyormuş gibi yapmayı seviyorlar. Biz açık kaynaklarda yaptığımız tespitleri ortaya koyduk. Bundan sonra İZSU yetkilileri yoğun yağışlar öncesi yapılmış bir temizlik ve bakım ihalesi varsa kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Aksi takdirde bu iki ilçemizde meydana gelen can ve mal kayıplarının tek sorumlusu İZBB ve İZSU'dur." açıklamasında bulundu.