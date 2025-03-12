AK Partili Atmaca'dan Tugay'a çağrı: "Kooperatifzedelerin sesini duyun"

CHP'nin kooperatif iddiaları karşısında sessiz kaldığına dikkat çeken AK Partili Uğur İnan Atmaca, "Aktepe – Emrez kentsel dönüşüm bölgesinde, yurttaşlarımız depreme dayanıklı başını sokacak bir yuva hayali kurarken CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol organizasyonuyla hayata geçirilmeye çalışılan lüks villa projesini geçtiğimiz günlerde ifşa etmiştik. Bununla ilgili her iki il başkanı da, geçmiş dönem İZBB Başkanı Tunç Soyer de, CHP İzmir Milletvekilleri de, İZBB Başkanı Cemil Tugay da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sessizliğini koruyor. Bu skandala AK Partili bir siyasetçi dahil olmuş olsaydı başta CHP Sözcüsü Deniz Yücel sazı eline alır, daha sonra Murat Bakan koroya katılır, en son Özgür Özel solo finali yapardı" ifadelerine yer verdi.

SATIŞ İŞLEMİ 'YOK ARTIK' DENİLECEK CİNSTEN

Uzundere Kentsel Dönüşüm Bölgesi hakkında açıklamalarda bulunan AK Partili Atmaca, "2024 yılında Özden Yerlikaya döneminde yapılmaya çalışılan bir satış işlemi adeta "yok artık" denilecek cinsten. Özden Yerlikaya kooperatif sistemine İstanbul'dan katıldı, kendisi o dönem CHP Bakırköy Meclis Üyesi olup, Bakırköy veya İstanbul genelinde kentsel dönüşüm ve kooperatif konusunda hangi çalışmaları yaptığı ve hangi uzmanlık alanına sahip olduğu hakkında bir fikrimiz yok. Kendisini kim transfer etti ya da hangi bilgi ve becerisiyle kentsel dönüşümde kooperatif modeli içerisinde nasıl yer buldu bilmiyoruz?" dedi.

Atmaca açıklamasının devamında, "Somut olan bilgi, 4 Mayıs 2024 tarihinde yerel bir gazetenin 5. Sayfasında yer alan "Sınırlı sorumlu iş Alemi Konut Yapı Kooperatifi satış vaadi ile taşınmaz ihale ilanı" Satış ilanını incelemeden önce satışa konu gayrimenkulün durumunu açıklayalım. İzbeton ile Kooperatif arasında yapılan sözleşmenin 9.2. maddesinde, 1117 adanın imar plan notlarında; "Sağlık tesisleri, her türlü ticaret, eğlence yerleri, çok katlı taşıt parkı, servis istasyonu, yerel ve bölgesel kamu kuruluşları, otel ve motel inşa edilebilir, konut yapılamaz" hükmü bulunmaktadır. Parselin yapılanma koşulları ; emsal=3 22.437 m2 katlar alanı toplamı belirlenmiştir. İdare tarafından hazırlanan avan projede; Z + 1 + 2 Ticaret merkezi 4.109,06 m2 Ofis 8.924,03 m2, Otel 9.403,91 m2, Toplam 22.437,00 m2 emsal alanı bulunmaktadır. Protokolün 9.2.1 nolu maddesinde, toplam inşaat alanının yüzde 5,54 'ü idare payı, geri kalan yüzde 94,46'lık kısmı yüklenici yani kooperatife aittir. 1117 nolu adanın inşaat hakkı ve paylaşım koşulları İZBETON ile Kooperatif arasında yapılan protokolde bu şekilde yer almaktadır" dedi.

HAK SAHİPLERİ İÇİN NEDEN HALA ADIM ATMIYORSUNUZ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çağrıda bulunan Atmaca, "Henüz hak etmedikleri bir arsayı dahi satmaya çalışmaktan imtina etmiyorlar. Bahaneleri de hazır, üyelerin cebinden fazla para çıkmasın! Daha vahim olanı, bu satış işlemine kadar bazı üyelerin bu arsayla ilgili durumdan haberleri dahi yok. Bu satışla ilgili öylesine planlı, öylesine profesyonel bir biçimde hareket eden bir yapı söz konusu. Neyse ki sağduyulu üyelerin itirazları neticesinde bu satış işlemi iptal edilmiş. Peki bu satış gerçekleşmiş olsaydı, akabinde 3. şahıslara başka bir satış gerçekleşseydi ne olacaktı? Bu kıymetli mülk İZBB'nin elinden uçup gitmiş olacaktı. Neyse ki sağduyulu kooperatif üyeleri sayesinde bu mülk halen İZBB'nin uhdesinde kalmaya devam ediyor. Şimdi İZBB Başkanı Sn Cemil Tugay'a soralım, bu haraç mezat satışı engelleyen masum insanların ve arsalarını İZBB'ye devreden hak sahipleri için neden hala adım atmıyorsunuz? Sayın Başkan, İZBB'nin ve İZBETON'un kurumsal ismine güvenip tapularını devreden mağdur yurttaşlarımız ve Kooperatifzedelerin sesini duyun. Onlara bu zulmü ve mağduriyetleri yaşatanlar hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatın" ifadelerine yer verdi.