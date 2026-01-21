AK Partili Başdaş’tan Belediye Başkanı Mutlu’ya sert tepki!

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, son dönemde Konak Belediyesi gündemini sarsan arsa satışı iddiaları, meclis üyelerine yönelik baskı iddiaları ve belediyedeki yönetim değişikliği trafiği hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yu iddialara yanıt vermek yerine konuyu saptırmakla suçlayan Başdaş, belediyenin mali tablosuna ve yönetimsel krizlerine dikkat çekti.

"İDDİALARIN SEBEBİ BİZ DEĞİL KENDİ YOL ARKADAŞLARIDIR"

Başkan Başdaş, sosyal medyaya ve kamuoyuna yansıyan vahim iddiaların bizzat CHP içerisinden yükseldiğini vurgulayarak şunları söyledi: "İlçe seçimlerinde en büyük destekçisi olan yol arkadaşının iddiaları ortadadır. Bu iddiaları kendi arkadaşları dile getirince sorun yok, biz kamuoyuyla paylaşınca mı suçlu oluyoruz?" Bazı meclis üyelerine baskı yapıldığı ve arsa satışlarında CHP Genel Başkanı'nın eşinin adının geçtiği yönündeki iddiaların üzerinin örtülemeyeceğini belirten Başdaş, Belediye Başkanı Mutlu'nun sorumluluğu AK Parti'ye yükleme çabasının sonuçsuz kalacağını ifade etti. Başdaş, "Konak'ın aleyhine bir hesaplaşma varsa buna sessiz kalmayız. Adı skandalsa skandal, şantajsa şantaj deriz" diyerek hukuki ve siyasi takibin süreceği mesajını verdi.

BORÇ YÜKÜ VE YÖNETİMSEL KRİZ VERİLERLE ORTAYA KONDU

Konak Belediyesi'nin mevcut yönetim altında bir "basiretsizlik" döngüsüne girdiğini savunan Mehmet Sait Başdaş, belediyenin güncel durumuna dair çarpıcı rakamlar paylaştı. Başdaş, belediye yönetiminin şu başlıklara açıklık getiremediğini belirtti: "300 milyon TL'den 2,5 milyar TL'ye fırlayan borç yükü, kısa süre içerisinde gerçekleştirilen 53 müdür değişikliği, göreve getirilen 8 belediye başkan yardımcısı ve 3 özel kalem müdürü.

"Bu kötü yönetimin bedelinin Konak halkına ödetilmesini kabul etmeyeceğiz" diyen Başdaş, Konak halkının sandıkta en doğru cevabı vereceğini hatırlatarak açıklamasını noktaladı.