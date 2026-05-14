AK Partili Boztepe’ye İZSU’dan su faturası ile gözdağı: 1 metreküp tüketime 500 bin lira fatura

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarında gündeme taşıdığı konularla başta İZBB Başkanı Cemil Tugay olmak üzere CHP'li meclis üyelerini terleten AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından kendisinden tahsil edilen astronomik su faturası ile büyük şok yaşadı.

YURTDIŞI DÖNÜŞÜ HESAPLARINI KONTROL ETTİ

Geçtiğimiz günlerde yurtdışına çıkan AK Partili Boztepe, 6 günlük seyahatinin ardından önceki gün yurda döndü.

415 BİN LİRALIK FATURA

Yurt dışında kredi kartının kopyalanmış olma ihtimaline karşı hesaplarını kontrol eden Boztepe hesaplarından İZSU Genel Müdürlüğüne 415 bin 900 liralık su parası tahsilatı yapıldığını gördü.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Yaşadığı şokun ardından hemen faturayı inceleyen Boztepe, su sayaçlarını okuyan İZSU görevlisinin 75 metreküp olan son endeksi 1075 metreküp olarak faturalandırdığını gördü. Karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Boztepe yaşananları SABAH'a anlattı: "6 gündür yurt dışındaydım. Döndükten sonra kredi kartım kopyalanmış olabilir diye ekstreleri kontrol etme gereği duydum. Bir baktım ki banka hesabımda 500 bin liraya yakın bir harcama var. Oysa benim öyle bir harcamam yoktu. Kapsamlı olarak incelediğimde İZSU Genel Müdürlüğü'nün benim ofisimdeki su tüketimi için hesabımdan otomatik ödeme talimatı ile 415 bin 900 lira tahsilat yaptığını gördüm. Su sayacını kontrol ettiğimde son endeks 75 metreküp olmasına rağmen 1075 metreküp olarak faturalandırıldığını fark ettim. Geçen ay da tüketim 75 metreküp idi. Bu ay 75'in biraz üstüne çıkmış. Yani 1 metreküp bile tüketim olmamış. Normal koşullarda genel kurul kararı doğrultusunda İZSU, 1 Metreküp üstü tüketimlere fatura kesiyor. Benim tüketimim 1 metreküp üstünde olmadığı halde önüne 1000 metreküp ilave etmişler. Olacak iş değil." Diye sordu.

VATANDAŞ NE YAPSIN

Hatalı sayaç okumanın İZSU Genel Müdürlüğü gibi köklü bir kuruma yakışmadığını belirten Boztepe: "Su sayacını yanlış okumak ne demek? Ayıp değil mi? Koskoca İZSU. Ben İZBB Meclis üyesiyim. Benim hesabımda hadi bu faturayı karşılayacak bakiye vardı otomatik ödeme talimatı ile çekmişler. Peki vatandaş ne yapsın. Kredi kartında böyle bir bakiye olmadığı için tahsilat gerçekleşmeyecek. Ardından da hiçbir şeyden haberi olmadan suyu kesilecek. Yazık günah değil mi? Bu kafa maalesef Cemil Tugay kafasıdır. Kenti yönetmeye çalışan kafa, bu kafa ve zihniyettir. Yazıklar olsun. Beni astronomik faturalarla korkutacaklarını, göz dağı verebileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Ben gider parayı öderim, ardından da dava açar misli ile paramı geri alırım. Herkes haddini bilecek. İZSU Genel Müdürünü istifaya davet ediyorum." Diye konuştu.