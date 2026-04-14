Giriş Tarihi: 14.04.2026 14:25

AK Partili Büyükgümüş'ten 'salonlar doldurulamıyor' iddiasına yanıt: Trajikomik bir algı çalışması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, bazı haber sitelerinde yer alan 'AK Parti salonları dolduramıyor' iddiasına ilişkin, "İddialar, gerçeklikle bağdaşmayan trajikomik bir algı çalışmasından ibarettir. Söz konusu toplantı; katılımcı sayısı ve kapsamı önceden belirlenmiş, yalnızca bölge içerisinde yer alan 8 ilimizin il başkanları, il teşkilat başkanları ve ilçe başkanlarının yer aldığı istişare programıdır" dedi.

DHA
AK Parti'li Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10-11-12 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'nın, kapanış konuşmasını yaptığım ve ardından müzakereleri gerçekleştirdiğimiz sırada ortaya çıkan görüntüler üzerinden atılan iddialar, gerçeklikle bağdaşmayan trajikomik bir algı çalışmasından ibarettir." dedi.

Büyükgümüş şu sözleri kullandı:

Söz konusu toplantı; katılımcı sayısı ve kapsamı önceden belirlenmiş, yalnızca bölge içerisinde yer alan sekiz ilimizin il başkanları, il teşkilat başkanları ve ilçe başkanlarının yer aldığı istişare programıdır. Bu çerçevede salon düzeni de toplantının niteliğine uygun şekilde planlanmıştır. Aynı gün, aynı salonda, 2 saat sonra gerçekleştirilen ve yalnızca Kayseri'deki mahalle başkanlarımızın katıldığı programda ortaya çıkan tablo, tüm gerçekleri açıkça ortaya koymaktadır. Gazeteciliğin temel görevi, kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Gerçekleri araştırmadan, bağlamından koparılmış görüntüler üzerinden algı üretmek; ne basın etiğiyle ne de kamu sorumluluğuyla bağdaşır. Hakikat ortadadır. Yorum ise kamuoyunun takdirindedir...

