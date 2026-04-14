AK Partili Çankırı İZBB Başkanı Tugay’ı yalancılıkla suçlayıp istifaya davet etti! O koltuğu daha fazla kirletmeyin

Paylaşımında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a istifa çağrısı da yapan Çankırı: "O koltuğu daha fazla kirletmeyin ve derhal istifa edin." İfadelerini kullandı.

KILINÇ'IN CANSIZ BEDENİNİN BULUNDUĞU KAMYON ÇAMUR ÇUKURUNDAN VİNÇLE ÇIKARILDI

1 Nisan'da belediye personeli Sabri Kılınç'ın kullandığı kamyon, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine atık dökerken çamur çukuruna yuvarlandı. 38 yaşındaki Kılınç, boğularak yaşamını yitirdi.

AİLESİ MERAK EDİP ARITMA TESİSİNE GELDİ

Olay sırasında sahada bulunan yetkililer kamyonun çukura yuvarlandığını fark etmedi. Mesai bitişi evine gitmeyen Kılınç'ı merak eden ailesi oğullarını aramak için Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin bulunduğu alana geldi.

ACILI AİLE İZSU'YU SUÇLADI

Burada yapılan aramada Kılınç'ın kullandığı kamyonun ters dönüp çamura saplandığı belirlendi. Olay yerine çağrılan vinçle kamyon bulunduğu yerden çıkarılınca 38 yaşındaki Sabri Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay sonrası açıklama yapan acılı eş Ulkiye Kılınç, kamyonu çamur dolu çukurdan çıkarmak için aile olarak 40 bin TL'ye vinç kiraladıklarını anlattı. Vinç faturasının İZSU adına kesilmek istendiğini iddia eden baba Bekir Kılınç ise, "Para bulamazsam evimi satacağım ama bu işin peşini bırakmayacağım. O faturayı da elimden alamazlar, savcılığa sunacağım" dedi. Kazanın ihmal sonucu gerçekleştiğini iddia eden aile İZSU'yu gerekli önlemleri almamakla suçladı.

AK PARTİ GRUBU SORU ÖNERGESİ VERDİ

Önceki gün gerçekleşen İZBB Meclisinde AK Parti Grubu, Sabri Kılınç'ın ölümü ile sonuçlanan iş kazası ile ilgili soru önergesi verip ihmal iddialarının araştırılmasını istedi.

TUGAY; "BİZ ÖDEDİK" DEMİŞTİ AMA…

İZBB Başkanı Cemil Tugay da kameraların karşısına geçip olay yerine vincin aile tarafından çağrıldığı, parasının da yine aile tarafından ödendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Tugay, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "Olayla ilgili birkaç şey doğru değil. Birileri bu konuyu istismar etmeyi kendine görev sayıyor. Olayın ortaya çıktığı andan itibaren oraya giden arkadaşlarımız, babanın kendisiyle ilgilenen insanlar, o vincin gelmesini sağlayan kişilerdir. Vinç, babasının eşliğinde İZSU görevlileri tarafından çağrıldı. Bir an önce müdahale edilmesi açısından daha yakında olan vinç çağırıldı. Aile o vince para ödemedi. Çağıran onlar değil. Ayıptır. Kaybettiğimiz bir kardeşimizin üzerinden başka menfaatler sağlama çabasını biz ancak edebimizle, sessizlikle karşılıyoruz. Söylenen her şey asla söylendiği gibi değil." İfadelerini kullandı.

TUGAY'I YALANLADI

Tugay'ın, "Olay yerine çağrılan vincin parasını aile değil biz ödedik" açıklamasına AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan yalanlama geldi.

FİRMANIN KESTİĞİ FATURAYI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından kamyonu bulunduğu yerden çıkaran özel bir vinç firması tarafından kesilmiş fatura ile ödeme makbuzunu paylaşan Çankırı, İZBB Başkanı Cemil Tugay'ı yalancılıkla suçladı.

CEMİL TUGAY GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLÜYOR

"Elimizde kapı gibi fatura var. Cemil Tugay yalan söylüyor." diyen Çankırı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde hayatını kaybeden Sabri Kılınç'ın vefatı sonrası kameraların karşısına geçip göz göre göre yalan söylüyor!

ORTADA İSTİSMAR DEĞİL, BELGELİ BİR YALAN VAR!

Sayın Tugay; "Vinci aile çağırmadı, parasını ödemedi" dediğiniz o olayın aslı şudur: Evladını ihmalleriniz sonucu kaybeden o acılı aile, belediyenin gelmeyen yardımını beklemek yerine vinci kendi buldu. O vincin bedelini İzmir Büyükşehir Belediyesi değil, aile kendi cebinden ödedi. Elimizde kapı gibi fatura ve ödeme makbuzu var! Sayın Tugay; Cenazeye gitmediniz, taziye dilemediniz, ailenin acısına ortak olmadınız... Üstüne bir de çıkıp kamuoyu önünde "aileyi üzmeyelim" edebiyatı yaparak yalan söylemeyi bırakın. Milletimizin aklıyla, acılı bir ailenin haysiyetiyle alay etmeyi kesin! Bu rezaletin tek bir çıkış yolu, bu vebalin tek bir bedeli var: O koltuğu daha fazla kirletmeyin ve derhal istifa edin." İfadelerini kullandı. Çankırı'nın açıklamaları karşısında Tugay'ın ne söyleyeceği merak konusu oldu.