AK Partili Çankırı’dan Cemil Tugay’a: "Size küfür et diye değil hizmet et diye o koltuğu emanet etti!"

İzmir siyasetinde sular durulmuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dün gerçekleşen sert tartışma ve arbedelerin ardından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Tugay'ın meclisteki duruşunu ve açıklamalarını 'devlet adamlığı vakarından uzak ve hezeyan dolu' olarak nitelendiren AK Partili vekil Çankırı, İzmir'de yaşanan bir iş kazası üzerinden yürütülen tartışmalarda belediye yönetiminin "ihmal ve yönetim zafiyeti" olduğunu söyledi.

BÜYÜK BİR UTANÇLA TAKİP ETTİM

Açıklamasına, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde şahsıma ve partimize yönelik sarf edilen, devlet adamlığı vakarından uzak, hezeyan dolu açıklamaları hayretle değil, bu şehir adına büyük bir utançla takip ettim" sözleriyle devam eden AK Partili vekil Çankırı, "Bu galiz ifadelere karşı onun seviyesine inmeden, o kibir dolu ve yalan söylemleri tek tek yanıtlıyorum" dedi.

KAYBEDİLEN CANIN HESABINI SORARKEN KİMSEDEN İZİN ALACAK DEĞİLİZ

"Kötü huy arayan kendi yönetimine baksın" çıkışı yapan Çankırı, "Öncelikle İzmir'de kaybedilen bir canın hesabını sorarken kimseden izin alacak değiliz. Şahsıma "kötü huylu" diyerek dil uzatan Tugay'a sormak gerekir: Bizim "kötü huyumuz", evladını kaybeden acılı bir ailenin yanında durmak mıdır? Yoksa sizin "iyi huyunuz" ihmaller zinciriyle bir canın gitmesine neden olup, sonra o ailenin feryadını "şov" olarak nitelemek midir? Biz o eve, sizin iğrenç bakış açınızla ifade ettiğiniz "kamera şovu" için değil; sahipsiz bıraktığınız bir ailenin feryadını duyurmak için gittik. Siz koltuğunuzda "hassas konular" diyerek kelime oyunu yaparken, biz o insanların yüreğindeki yangını gördük. O iş kamyonunun "olmaması gereken yerde" ne işi vardı?" diyerek tepki gösterdi.

"KÜFÜR SİZİN, ÇİLE İZMİRLİ'NİNDİR"

AK Partili Çankırı, "Talimat yok" diyerek sorumluluktan kaçamazsınız! Eğer talimatınızın olmadığı yerde işçiniz can veriyorsa, bu sizin yönetimsel acziyetinizin en büyük kanıtıdır" diyerek açıklamalarını sürdürürken; "Küfür sizin, çile İzmirli'nindir: Bu rezaletin özetidir! Cemil Tugay, meclis kürsüsünden savurduğunuz o iğrenç ifade, aslında içine düştüğünüz yönetim acziyetinin ve bastıramadığınız kibrinizin dışa vurumudur. "Bu memleketin ağzına ettiniz" diye bağırırken, aslında 25 yıldır bir arpa boyu yol aldırmadığınız, ihmal ve beceriksizliğe mahkum ettiğiniz İzmir'in itirafını mı yapıyorsunuz? Körfez'i kokutan, denizi öldüren biz değiliz, sizsiniz! İzmir'i susuzluğa, çamur, çukur ve çöp dağlarına gömen biz değiliz, sizsiniz! Yolları köstebek yuvasına çeviren, ulaşımı çile haline getiren biz değiliz, sizsiniz! Kendi işçisinin can güvenliğini bile sağlayamayan bu köhne zihniyetin ta kendisidir! Sayın Tugay, şehri yönetemediğiniz her günün hıncını küfür savurarak mı çıkaracaksınız? Bu millet size "küfür et" diye değil, "hizmet et" diye o koltuğu emanet etti" dedi.

"BELEDİYE SİZİN ŞAHSİ İŞLETMENİZ Mİ?"

Meclis üyelerini dinlemenin halkı dinlemek olduğunu hatırlatan Çankırı, "Meclis kürsüsünden "Bazı insanları dinlemek istemiyorum" diyerek sergilediğiniz tavır, kibrinizin vesikasıdır. Dinlemeye tahammül edemediğiniz o meclis üyeleri, halkın iradesiyle seçilmiş insanlardır. Orası sizin babanızın çiftliği değil, İzmir'in karar organıdır! Eleştiriye tahammülünüz yoksa, o koltuğu meşgul etmeyeceksiniz! Belediye sizin şahsi işletmeniz mi? Bir de çıkmış Belediye Meclisi'nde "Hanginiz bu şehir için cebinden 5 kuruş harcadı?" diye sorma cesaretinde bulunuyorsunuz. Bu bir belediye başkanının düşebileceği en acı vizyonsuzluktur. Bu şehir, sizin şahsi lütfunuzla veya birilerinin cebinden çıkaracağı harçlıkla değil; liyakatle, projeyle ve bütçe disipliniyle yönetilir. Siz belediyeyi iflas etmiş bir aile şirketi gibi mi görüyorsunuz ki topu "şahsi paraya" getiriyorsunuz? Başkalarının cebinin hesabını tutacağınıza, milletin parasını nerelere çarçur ettiğinizin hesabını verin!" diye konuştu.

MONŞER VEKİLLERDEN OLMADIK"

Son olarak, "Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz!" uyarısı yapan AK Partili Çankırı, şunları söyledi: "Bizi "belediyeyi suçlayacak konu aramakla" ve "kameralarla gezmekle" itham etmişsiniz ya hani. Siz belli ki alışmışsınız; sahada olmayan, etliye sütlüye karışmayan, sadece koltuk dolduran vekillerinize... Şunu iyi bilin: Biz sizin alıştığınız o "monşer" vekillerden olmadık, olmayacağız! İzmirli hemşehrilerimizden aldığımız yetkiyle; ihmal ettiğiniz her sokakta, mağdur ettiğiniz her hanede bizi görmeye devam edeceksiniz. Sizi rahatsız etmeye, yalanlarınızı ve beceriksizliğinizi yüzünüze vurmaya devam edeceğiz! Siz aynaya baktığınızda "engellenen bir kahraman" görmek istiyor olabilirsiniz; ancak siz İzmir'in tarihine kaybedilen en acı 5 yıl olarak geçeceksiniz. "Kütük değiliz" diyorsunuz ya; o halde önce varsa vicdanınızın sesini dinleyin, sonra İzmirlinin yüzüne bakın. Tabii bakacak yüzünüz kaldıysa!" ifadelerini kullandı.