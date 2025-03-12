AK Partili Dağ’dan ‘deşarj’ tepkisi! Canımı çok yakıyor!

Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarj edilmesi ile ilgili görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından AK Parti kanadından tepki gelmeye devam ediyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye girdiği süreç hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı; "Yüksek oranda kimyasal madde ve ağır metaller içeren atık suların, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından körfeze deşarj edilmeye devam edildiği, bakanlığın yapmış olduğu incelemeler sonrasında bir kez daha tespit edildi. Yıllardır ısrarla inkar edilen bu gerçeği, defalarca kez kanıtlanıyor olmasını bir tarafa bırakıyorum. Sistematik bir şekilde kirletilen İzmir Körfezi'nin eski haline gelebilmesi bu hoyratça ve acımasızca tutumla çok da mümkün görünmüyor. İzmir'in bugününü ve geleceğini yok eden bu yaklaşım tüm İzmir aşıkları gibi benim de canımı çok yakıyor. Bu konuda İzmir'e, İzmirlilere, çevreye ve her şeyin ötesinde İnsanlığa karşı en ufak bir sevgisi, sorumluluğu olan herkesin bu pervasızlığa "dur" demesi gerekiyor." İfadelerine yer verdi.

BURSALI: "BİZ ÇOK ANLATTIK, UYARDIK"

Bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan geldi. Bursalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Tam bir yıl önce… Biz çok anlattık, uyardık… CHP İzmir'i sevmiyor dedik, İzmirliyi önemsemiyor dedik. Gün geçmiyor ki haklı çıkmayalım. Mavi Körfez'imiz artık çamur rengiyle anılmaya başlandı. Temiz havamızın yerini pis koku aldı. Denize deşarj edilen atık su, yarın çamur olarak, koku olarak İzmirlinin karşısına çıkacak. Körfez'de kulaç atma umutları ucu gözükmeyen yarınlara kalacak. Sabret İzmir 4 yıl kaldı…" ifadelerine yer verdi.