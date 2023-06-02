AK Partili genci sevindiği için bıçakladılar

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde, ibrenin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazandığını göstermesi üzerine, cadde ve sokaklarda sevinç gösterileri başladı. Bir dönem AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olan Kenan Özkök de aracına atlayarak bu kutlamalara katıldı. Araçla gitiği esnada, yaşları 18'den küçük 3 kişi, gürültüyü gerekçe göstererek Özkök'ü durdurum kendisi ile tartıştı. Tartışma sonucu Özkök 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

AMELİYAT OLDU

Yapılan müdahale sonrası taburcu olan ve evde tedavisi devam eden Özkök'ü, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.