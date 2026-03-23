AK Partili İnan’dan CHP’li İZBB Başkanı Tugay’a; “Boşuna uğraşmayın”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçen Meslek Fabrikası binası için verilen tahliye kararına tepki gösterip 'Binayı boşaltmayacağız' açıklaması yapan İZBB Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MERKEZİ OLACAK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnan şunları söyledi: "Biz İzmirliyiz ve tek derdimiz İzmir'in çocukları, şehrimizin yarınlarıdır! Yegane amacımız İzmirliler kazansın, gençlerimiz sosyalleşsin, ürettiğimiz eserler doğrudan çocuklarımıza hizmet etsin. Bu şuurla hareket ederek şehrimizin değerlerine sahip çıkıyoruz. Tıpkı Tekel fabrikasını ve İzmir İktisat Kongresi Binası'nı şehrimize kazandırdığımız gibi... Daha önce CHP, İzmir'deki DGM binalarını İstanbul'daki vakıflara peşkeş çekmeye çalışmıştı. O gün hukuki mücadeleyi nasıl kazandıysak, bugün de kazandık. Şimdi bu alanları Yeşilay ile omuz omuza verip Ege'nin en kapsamlı Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'ne ve üniversite kampüsüne dönüştürüyoruz." İfadelerini kullandı.

TÜM BİNALARI DEĞERSİZLEŞTİRDİLER

Sözlerine; "Biz Bergama'ya 1 milyar TL'lik devasa Millet Bahçesi kazandırdık, 'Yeter ki İzmir kazansın' dedik ve anında CHP'li Bergama Belediyesi'ne teslim ettik." Diyerek devam eden İnan, açıklamasının devamında; "Biz gençlerimiz için üretirken, başta fuar olmak üzere CHP'li belediyenin yönetip de İzmir'i rahatlatan tek icraatı dahi yok. Tüm binaları değersizleştirdiler, tüm vakıf mallarına özensiz baktılar. Şimdi duyuyoruz ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, DGM binalarındaki tahliyelere engel olacakmış. İzmir'in mallarını gerçekten düşünüyorsan, Karşıyaka'yı borç batağına sürükleyip SGK borçlarına karşılık belediye mülklerini devretmenize engel olsaydın! Bugün borçlarınıza karşılık DGM binaları verilse saniye düşünmeden imza atacak olanlar, bugün çıkıp İzmirlilikten bahsetmesin. Tahliyelere engel olmak için gösterdiğiniz bu nafile çaba, İzmir'e değil sadece siyasi hırslarınıza hizmet ediyor. Elde kalan üç kuruşluk itibarınızı da İzmirli gençlerin hayrına yapacağımız projelere köstek olmak için harcamayın. Boşuna uğraşmayın, İzmirliler artık size inanmıyor! Buradan CHP'li aktarmasız (Sayın Özkan, Arslan, Yücel, Polat, Bakan, Nalbantoğlu, Kılıç, Özlale) milletvekillerine de seslenmek istiyorum! (Aktarmalı olanlara da anlatmak isterim de, onlara İzmir'i anlatana kadar seçim vakti gelir)" ifadelerini kullandı.

GELİN ÇEŞME PROJESİNE DESTEK OLUN

Açıklamasında mahkeme kararı ile iptal edilen Çeşme Projesine de değinen İnan: "Neyse, Önümüzde İzmir'in kaderini değiştirecek devasa Çeşme Projesi var! Gelin; turizmi 3 aya sıkışmaktan kurtarıp 12 aya yayacak, en az 100 bin gencimize doğrudan istihdam sağlayacak bu vizyona köstek değil, destek olun. Şehrimizi doğayla barışık altyapısı, spor, sağlık ve agro-turizm merkezleriyle tüm dünyanın gıptayla bakacağı küresel turizm markasına dönüştürelim." Dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşiv taramalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmakta olan eski Gasilhane Binası, Eski DGM Binası ve Başkan Tugay'ın makamının da yer aldığı Egemenlik Evi Binalarının mülkiyetinin kendisine ait olduğuna ilişkin belgelere ulaştı. Bunun üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü İZBB'ye yazı yazarak binaları tahliye etmesini istedi. Tahliye talebine karşı çıkan İZBB, Meslek Fabrikası olarak kullanılan eski DGM Binasıyla ilgili yargıya gidip tahliyeye ilişkin yürütmenin durdurulması kararı aldırdı. Karar daha sonra kaldırıldı. Vakıflar tahliye sürecini yeniden başlattı.