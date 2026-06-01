AK Partili Kaya uyardı: İzmir’de çöp krizi kapıda

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, İzmir'de yaşanan katı atık tesisi sorununa dikkat çekti. Yerel yönetim ile bakanlık arasında yeni çöp tesisi konusunda uzlaşı olduğunu ancak yerel yönetimin üzerine düşeni yapmadığını belirten Kaya, yaz ayları ile birlikte günlük çöp kapasite artışının 6 bin tona yükseldiğini ve İzmir'de yeni bir krizin yüksek olduğunu dile getirdi.

AK Partili Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir'de yine çöp krizi ile karşı karşıya kalacağız. Ve bunun tek sebebi bakanlığın tüm desteğine rağmen 6 aydır ağustos böceği gibi yan gelip yatan yerel yönetimlerdir. Kış aylarında günlük yaklaşık 5 bin ton yaz aylarında ise günlük yaklaşık 6 bin tona çıkıyor. Peki mevcut tesislerin kapasiteleri ne? Ödemiş ve Bergama'daki iki tesisin toplam kapasitesi yalnız 2 bin 200 ton… Geriye kalan devasa yük ise yıllardır Harmandalı'da çağ dışı vahşi depolama yöntemiyle bertaraf edilmeye çalışıldı.Ama artık Harmandalı işi bitti. Bakanlık ve yerel yönetim arasında yapılan mutabakat noktasında İzmir'de yeni üç tesisin yapılması noktasında uzlaşıldı. Bu uzlaşıya varılan tarih bundan 6 ay öncesi… Ama 6 aydır yerel yönetimlerce bu işin çözümü noktasında bir adım atılmadı. Alternatif çözüm olarak Manisa'ya İzmir'in çöpleri gitmeye başladı.

Geçenlerde Manisa Belediye Başkanı açıklama yaptı: "Artık yeter, kendi çöpünüzü kendiniz depolayın" dedi. Bir kısmı kapasitesinin üstünde Bergama'ya götürülmüştü. Bergama'da da yakında aynı Harmandalı gibi bir krizle karşı karşıya kalacağız. Ödemiş'te de bunun aynısı yaşanıyor. Şimdi ben soruyorum: Her gün ortaya çıkan 6 bin ton çöpün Ödemiş ve Bergama kapasitesi dışında kalan 3 bin 800 tonunu ne yapacaksınız? Bu şehri çöp dağlarına mı mahkum edeceksiniz? İzmir'in yıllarını plansızlıkla, vizyonsuzlukla, günü kurtarma siyaseti ile heba ettiniz. Şimdi ortaya çıkan tablo tam anlamıyla yönetim krizidir."