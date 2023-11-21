AK Partili Kaya’dan Tunç Soyer’e ‘Sülün Osman’ benzetmesi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yerel bir internet sitesine Buca Cezaevi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buca Cezaevi ile ilgili mahkemenin rezerv alan ve iptal kararları üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerini hedef alan Kaya, arazinin planlama yetkisinin belediyeye ait olmadığını belirtti. Kaya yaptığı açıklamasında "Küçük ilçenin adayı gibi bu işi yürüten, Büyükşehir'in ağırlığını taşıyamayan biri olunca hayal satma işi yapılıyor. Artık bu acziyet meselesi… Meşhur Sülün Osman hikayelerinden bir tanesi... Soyer'in aday adaylığı sürecinde yaşadığı acziyetin içinde bir Sülün Osman hikayesi var. Kendisinin olmayan köprüyü satma hikayesi gibi. Burası İller Bankası'nın mülkü... Sen burayı gelip nasıl planlayacaksın? Orada kamulaştırma yaptın mı? Kesinleşmemiş bir planlama süreci var. Burada yürüyen bir çalışma var vatandaşın memnun olduğu. Kendinize ait olmayan bir yeri gidip planlayabilir misiniz?" dedi.

BÜYÜKŞEHİR DAVA AÇMA SÜRECİNİ KAÇIRMIŞ

Dava süreci hakkında konuşan Kaya, "Geçmişte burada plan var. Buradaki planı değiştirmek için İller Bankası'nın görüşünü aldın mı? Orası rezerv alan ilan edilmiş bir alan ve sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir plan yaptı. 4 bin metrekare alanı biz 1 TL kamulaştırma parası olmadan kamuya açtık. Burada hukukçu olarak söylemek gerekirse İdare Mahkemesi'ne başvurabilmek için bir süreç var. Burası rezerv alan ilan edildiğine dair belgeleri ortaya koyduk. Bundan 2 yıl önce bildirilmiş. Büyükşehir zaten zamanında dava açmadığı için rezerv alan kararı kesinleşmiş. Sonrası süreçleri tabii ki ön göremeyiz ancak Büyükşehir dava açma sürecini kaçırmış" açıklamasını yaptı.

YEŞİL ALAN DEDİ MOLOZ DÖKTÜ

Buca Cezaevi alanının şu an molozla dolduğunu belirten Kaya şunları söyledi: "Yeşil alan yapacağız dediği yeri moloz ile doldurmuş. Vatandaşın şikayetine gittim bende. Moloz ve asfalt kırıkları ile doldurmuşlar. Bizim bu noktadaki paylaşımımızdan sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü müdahale etti. Sizin kendi arsanıza devlet girmiş ve park yapacağız demiş… Bu olabilir mi? Kamulaştırma yapılmalı. Yaptığımız planda 44 bin metrekarelik alanı sosyal donatı alanı olarak İzmir'e kazandırdık. Burada zaten plan var. Bu plan AVM Planı. Bunu Büyükşehir yaptı. Biz bunu kaldırdık. Mahkeme planları iptal ettiği için yine AVM planı gerekiyor. Plan değişikliği ile ilgili kurumun görüşünü almanız lazım ancak bunu da almamışsınız. Sülün Osman hikayesi gibi. Yarın herhalde başka birilerini arazilerinin üzerinde değişik değişik planlar yapılacak herhalde. Acı olan, bir kişi de çıkıp sormamış 'başkanım nasıl yapacaksın buraya?' diye. Bu planlar iptal olunca arkadaki Adnan Kahveci yolu da kullanılamayacak" ifadelerine yer verdi.