AK Partili Kaya’dan yerel yönetime ‘belgeli’ yanıt: "Bir avuç beceriksizin hatası!"

İzmir'in kent gündeminde tartışmalara neden su krizi ile ilgili Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü'nden İZSU'ya onay geldi. DSİ, İZSU'nun talebi doğrultusunda Manisa'daki 8 kuyunun yenilenmesini uygun buldu.

KAYA BELGEYİ PAYLAŞTI

DSİ'nin yayınladığı belgeyi paylaşan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Maalesef DSİ tarafı yalan söylüyor" sözlerini değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Hep söylüyoruz, yine tekrar edelim. İzmir'de yaşanan susuzluğun sebebi, çeyrek asırdır altyapıya yatırım yapmayan yerel yönetim anlayışıdır" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kaya şu ifadeleri dile getirdi: Halkın iradesini aldatmaca ve gerçek dışı beyanlarla yönlendirmeye çalışanlara demagog denir, sorumlu yönetici denmez. Sorumlu yöneticiler halkı yanıltmaz, gerçeği çarpıtmaz, kamuoyunu yanlış bilgilendirerek siyaset inşa etmez. Defaatle ve şifahi olarak taleplerinin kabul edildiği, resmi onayın da verildiği ifade edilmesine rağmen, çıkıp vatandaşa sürekli yanlış bilgi vermek, şehrin gündemini bilinçli şekilde manipüle ederek algı üretmeye çalışmak, oturulan makamın ciddiyetiyle asla bağdaşmamaktadır.

Bugün basit bir inşaat ruhsatı için vatandaşa bir yıl bekleme süresi dayatan, hızlandırma talepleri karşısında ise üç maymunu oynayan bir yerel yöneticinin, iş algı yönetimine ve manipülasyona gelince bir anda bülbül kesilmesi, bu çelişkinin en açık göstergesidir. Hep söylüyoruz, yine tekrar edelim. İzmir'de yaşanan susuzluğun sebebi, çeyrek asırdır altyapıya yatırım yapmayan yerel yönetim anlayışıdır. Bu tablo karşısında, yerel yönetim dışında suçlu aramaya yönelik her söylem, gerçekleri çarpıtma, sorumluluktan kaçma ve açık beceriksizliği gizleme çabasından ibarettir. Saklanamayacak kadar açık olan gerçekler şunlardır. İzmir'de altyapı yoktur. Kayıp-kaçak oranlarında rekor kırılmaktadır.

İzmir'de her yıl 92 milyon metreküp su, yani bir Tahtalı Barajı dolusu su, daha musluğa ulaşmadan şebekede kaybolmaktadır. Şebekeye giren her 3 birim sudan 1'i, vatandaşa ulaşmadan heba olmaktadır. Bu tablo, sorumsuz bir yerel yönetim anlayışının ürünüdür. Yerel yönetim ne su üretimine yatırım yapmaktadır ne de üretilen suyun sağlıklı biçimde dağıtımına. Sonuç ortadadır. Yönetilemeyen bir altyapı, kaybolan kaynaklar ve bir avuç beceriksizin hatalarının bedelini ödeyen koca bir şehir"