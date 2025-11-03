AK Partili Kişili’den Başkan Tugay’a tepki: Hizmet belediyeciliği yap

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili, Kültürpark'ta bulunan belediye hizmet binasındaki yeni oturma düzeni üzerinden Başkan Cemil Tugay'a yüklendi.

AK PARTİLİ YEREL YÖNETİCİLERİ ÖRNEK ALSIN

Kişili belediyenin yerel seçim sonrasında sürekli kadro değişimi, görevden almalar, işçi çıkarma projeleri, yönetim şekil çalışmalarıyla gündeme geldiğini belirtirken artık icraat yapması gerektiğini söyledi. AK Partili Kişili, "Sayın Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'makam odalarını kaldırdık' diyerek pazarlamaya çalıştığı oturma düzeni, ne bizi ne de İzmirli hemşehrilerimizi ilgilendirmiyor. Sokakları makam odası, vatandaşın yanını makam koltuğu olarak gören AK Partili yerel yöneticilerimizi örnek almasını diliyoruz" diye konuştu.

ŞEKİL DEĞİL HİZMET BELEDİYECİLİĞİ BEKLİYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sadece Kültürpark'ta idari binalarının olmadığı anlatan Kişili, ESHOT'un Buca Gediz'de, İZSU'nun ise Konak Meydanı'nda daire başkanları ve şube müdürlerinin de makamlarının olduğu hatta sekreterya ve şoförlerinin de bulunduğu hizmet binalarının aktif olduğunu anlattı. Kişili, "Bu iki kamu teşkilatı niteliğinde olan kurumun İzmir genelinde farklı yerlerde idari binaları ve daire başkanlıklarının bulunduğu ayrıca yerler var. Yine iştirakler ve şirketlerin kendisine ait olanlar dışında kiraladığı, dayalı döşeli tesisleri hepimiz biliyoruz. Tarihi Kemeraltı'daki Egemenlik Binası'nın haricinde Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde makam odası bulunan başkandan şekil belediyeciliği değil hizmet belediyeciliği bekliyoruz" dedi.

ARTIK DALGA GEÇMEYİ BIRAKIN

Kişili şunları söyledi: "İzmir'de belediyecilik hizmetlerine; yaz döneminde kesintileri zirve yapan, halen daha devam eden musluktan akan su kadar muhtaç olan vatanlarımızın beklentisi bu değildir. Hangi bürokratın nerede oturacağından çok ne hizmet yapacağını merak eden İzmirliler ile artık dalga geçmeyi bırakın. Bu kentin kronik hale gelmiş çöp, altyapı, ulaşım gibi temel sorunlarına odaklanın. İzmir altyapıdan ulaşıma, kokudan atıkların bertarafına kadar birçok konuda en kara zamanlarını yaşıyor. İlçe belediye başkanlarına sanki onların amiriymiş gibi davranmaktan vazgeçip ortak projeler hayata geçirin. Belediyeler arasında ayrımcılık yapmak yerine kentin genel sorunlarına odaklanın. Kentte sürekli kaos yaratan ve artık beceriksizliğini beddua ederek kapatmaya çalışan Sayın Tugay'ın önünü açmak için verilen destekleri de görmezden geldiği aşikardır. Estetik doktoru olduğunu bildiğimiz Sayın Tugay'a önerimiz; geçmiş kariyerinde çok ziyaret ettiği Hollanda, Danimarka ve Belçika gibi ülkelerin yerel yönetim şekillerini değil varsa oradaki belediyecilik hizmetlerini örnek almasıdır"