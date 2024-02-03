AK Partili Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı: AK Parti bugün belediyecilikte markadır

İzmir'in sorunlarının kendi sınırlarını aştığını aktaran Çankırı Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez bir Cumhurbaşkanının belediye başkanlığı tecrübesine sahip olduğunu hatırlatarak; "Sayın Cumhurbaşkanımız hizmeti yerel den merkeze nakış misali işleyerek makamını temsil ediyor. Dolayısıyla bu noktada kentlerin içinde bulunduğu tabloya o kadar hakim ki. İzmir için bu yüzden çok dertlenmiş vaziyette. Düşünün ki Türkiye Cumhuriyeti artık uzayda konuşulan bir devlet iken İzmir'in hala kokan körfezini, ulaşım sorununu, su basan sokaklarını, gerçekleştirilmeyen kentsel dönüşümünü konuşuyoruz." dedi.

"AK PARTİ MARKA BELEDİYECİLİKTİR"

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde rekor bir oy oranı ile Konak'ta tarih yazacaklarını aktaran Çankırı şunları söyledi: "Konak'ta tarih yazacağız. Hep beraber bu teşkilatın gücünün ne kadar büyük olduğunu göstereceğiz. 1994 yılında bu işe nasıl başlandı? O evlere nasıl girildi? Kadınlar sayesinde. Kapı kapı dolaşarak. Bu sebeple 22 yılda tarih yazdık. Biz bu işi iyi biliyoruz. Biz belediyeciliği, sosyal belediyeciliği, hizmet belediyeciliğini, gerçek belediyeciliği, AK Parti olarak iyi biliyoruz. Artık AK Parti Belediyeciliği bir marka haline gelmiştir."

"HESAP SORMAK DEĞİL TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUZ"

Çankırı ardından Gültepe Cemevi'ni ziyaret etti. AK Parti hükümetleri döneminde kutuplaşmanın değil uzlaşının ve birleştirici gücün konuşulduğunu açıklayan AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Yıllardır İzmir özelinde ayrı bir algı operasyonu var. AK Parti'nin İzmir'de zafer kazanacak olması birilerini her zaman rahatsız etmiştir. Bizim zaferimiz AK Belediyeciliği gören hizmetle buluşan kentlerdir. Ayrıştırmanın bize aykırı olduğunu, kırmızı çizgimiz olduğunu yıllardır anlatıyoruz. Yoksa kimsenin ideolojik duruşu, etnik kökeni, mezhebi ya da yaşam tarzıyla ilgimiz alakamız yok. Bakın Türkiye, artık uzayda konuşulan bir ülke iken İzmir'in hizmetsizlikten kangrene dönüşen hikayesi hepimizin orta kaygısı olmalı. Hesap soran değil teşekkür eden taraftayız. Dolayısıyla bu seçimde çocuktan yaşlısına herkes kazanacak. Sahadaki emekte ter var. Gururluyuz ki AK Partili belediyeciliği koltukta değil hizmette yarışan belediyeciliktir. Bu şehirde hizmet etmek için İzmir için en iyi vakit." Düzenlenen gecede partililere, daha iyi bir Konak için beklentilerini ve projelerini anlatabilecekleri, 'Konak İçin Bir Fikrim Var!' yazılı broşür dağıtıldı.