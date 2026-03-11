AK Parti’den CHP’li belediyeye ’Bergama’ sorusu: 1 yılda bitecek dendi, 5 yıldır bitmedi

AK Partili Sebahattin Güzel Bergama'da yapımı bir türlü tamamlanamayan sebze hali inşaatını belediye meclisine taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan AK Parti Bergama Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama'da 2021'de başlanan ve 1 yılda tamamlanacağı söylenen Sebze ve Meyve Hali'nin aradan 5 yıl geçmesine rağmen bitmediğini belirterek, ''Yaklaşık yüzde 70 seviyesinde kalan çalışmaların tamamlanmadığı ve mevcut yapıların atıl durumda bırakıldığı görülmektedir. Adeta kaderine terk edilmiştir. İlçemizde bir hal bulunmaması nedeniyle esnafımız haftada üç gün İzmir Hali'ne gitmek zorunda kalmakta, bu durum hem zaman kaybına hem de ciddi maddi külfete yol açmaktadır. Sebze Hali'nin eksikliklerinin bir an önce tamamlanarak hizmete açılmasını bekliyoruz." Diye konuştu.

Konak Karataş'taki yaya üst geçidi 2 yılı aşkın bir sürede zor bitiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama ilçesinde de skandal denilebilecek bir çalışmaya imza attı. İZBB tarafından yapımına 2021 yılında başlanan ve 1 yıl sonra hizmete sokulması öngörülen sebze ve meyve hali aradan geçen 5 yıllık süreçte bir türlü tamamlanamadı.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı ikinci oturumunda söz alan AK Parti Bergama Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, Bergama'da, 2021 yılında başlanan ve hala bitmeyen Sebze ve Meyve Hali'ni gündeme getirdi.

1 YILDA BİTECEKTİ AMA

AK Partili Meclis Üyesi Güzel, Mart ayı oturumunda yaptığı konuşmada, ''Bergama ilçemizde 2021 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sebze ve Meyve Hali yapımına başlanmış, söz konusu tesisin bir yıl içerisinde hizmete açılacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Nitekim 2021 yılı Nisan ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Bergama'ya modern bir sebze ve meyve hali kazandırılacağı ve kısa süre içerisinde çevre ilçelerimize hizmet vereceği ifade edilmiştir. Ancak aradan geçen süre içerisinde, 2022 yılında hizmete gireceği belirtilen bu tesis henüz faaliyete geçmemiştir. İnşaatın büyük bir kısmı tamamlanmış olmasına rağmen, yaklaşık yüzde 70 seviyesinde kalan çalışmaların tamamlanmadığı ve mevcut yapıların atıl durumda bırakıldığı görülmektedir." Diye konuştu.

PAZARCI ESNAFI MAĞDUR OLDU

Bergama'da şu anda 574 pazarcı esnafı bulunduğunu hatırlatan Güzel; "İlçemizde bir hal bulunmaması nedeniyle esnafımız haftada üç gün İzmir Hali'ne gitmek zorunda kalmakta, bu durum hem zaman kaybına hem de ciddi maddi külfete yol açmaktadır. Bergama gibi üretim potansiyeli yüksek bir ilçede sebze ve meyve halinin faaliyete geçirilmesi hem üreticilerimiz hem esnafımız hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca söz konusu halin hizmete açılması durumunda yalnızca Bergama değil, çevre ilçelerimiz de bu tesisten faydalanabilecek, bölgesel ticaretin gelişmesine ve üretici ile esnafın daha güçlü bir ticaret ağı oluşturmasına katkı sağlayacaktır." İfadelerini kullandı. Güzel, Bergama Sebze ve Meyve Hali'nin eksikliklerinin bir an önce tamamlanarak hizmete açılması beklediklerini sözlerine ekledi.