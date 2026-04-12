AK Partili Niğde Belediyesi mali başarının sırrını açıkladı: Giderleri sıfırladı, geliri katladı

Niğde Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında açıklanan verilere göre, belediye gelir-gider dengesinde tarihi bir seviyeye ulaştı. Planlanan harcamaların altında kalındığı, buna karşın gelirlerin öngörülenin üzerine çıktığı ifade edildi. Açıklanan tablo, uygulanan mali disiplin politikalarının doğrudan sonucu olarak değerlendirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu mali başarının arkasındaki yönetim anlayışı ayrıntılı şekilde anlatıldı. Açıklamada, "632 milyon liralık bütçe fazlasını tesadüfen değil, planlı ve disiplinli bir yönetim anlayışıyla elde ettik" vurgusu yapılırken, uygulanan tasarruf ve üretim odaklı modelin altı çizildi.

"KİRALAMA YERİNE MÜLKİYET MODELİNE GEÇTİK"

Belediye açıklamasında ilk olarak araç politikasıyla ilgili dönüşüme dikkat çekildi. "Kiralık araç dönemine son vererek tüm araç filomuzu belediyemizin öz malı haline getirdik. Bu sayede uzun yıllardır süregelen kira yükünü tamamen ortadan kaldırdık" denilen açıklamada, kamyonlardan çöp araçlarına, iş makinelerinden itfaiye araçlarına kadar 120'den fazla aracın satın alındığı belirtildi.

"ÜRETEN BELEDİYE MODELİYLE GİDERLERİ SIFIRLADIK"

Açıklamada, belediyenin temel gider kalemlerini ortadan kaldırmaya yönelik üretim yatırımlarına da geniş yer verildi. "Kilitli parke tesisimizi, beton santralimizi ve taş ocağımızı devreye alarak en büyük harcama kalemlerimizi kendi imkanlarımızla karşılar hale geldik. Bu yatırımlar sayesinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırdık, maliyetlerimizi minimum seviyeye çektik" ifadeleri kullanıldı.

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRDİK"

Enerji alanında yapılan yatırımların altı çizilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güneş Enerji Santrali (GES), Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve hidrojen sistemlerimizi kurarak belediyemizin enerji maliyetlerini neredeyse tamamen ortadan kaldırdık. Türkiye'de belediye binasında hem GES hem RES kullanan tek kamu kurumu olma özelliğini taşıyoruz. Bunun yanında kurduğumuz hidrojen sistemi sayesinde doğalgaz giderlerimizi de büyük ölçüde sıfırladık."

Ayrıca ileri biyolojik arıtma tesisinin yanına kurulan GES ile önemli bir gider kaleminin daha ortadan kaldırıldığı belirtilerek, "Arıtma tesislerimizin elektrik maliyetini sıfıra indirmekle kalmadık, aynı zamanda buradan belediyemize ek gelir sağladık" denildi.

"TEK KURUŞ HARCAMADAN ALTYAPIYI YENİLEDİK"

Belediye, su yönetiminde hayata geçirilen akıllı sistemlere de dikkat çekti. Açıklamada, "SCADA sistemi ve tasarruftan kâr paylaşımı modeliyle, belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan içme suyu kuyularımızı ve motorlarımızı tamamen yeniledik. Bu sayede kayıp-kaçak oranlarını minimum seviyeye indirdik" ifadelerine yer verildi.

"FAİZ YÜKÜ OLUŞTURMADIK, BORÇLARI ZAMANINDA ÖDEDİK"

Mali disiplinin en önemli unsurlarından birinin borç yönetimi olduğu vurgulanan açıklamada, "SGK borçları dahil olmak üzere tüm ödemelerimizi zamanında gerçekleştirerek belediyemizi faiz yükü altına sokmadık. Planlı ödeme sistemiyle mali yapımızı güçlü tuttuk" denildi.

"POPÜLİZME DEĞİL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ODAKLANDIK"

Personel politikasıyla ilgili de net bir duruş sergilendiği belirtilen açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

"İhtiyaç fazlası personel alımından özellikle kaçındık. Seçim öncesi ya da sonrası popülist adımlar atmadık. Yaklaşık üç yıl boyunca yeni personel alımı yapmayarak bütçe dengemizi koruduk. Aynı şekilde ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan maaş artışlarından da uzak durduk."

"KAYNAKLARI SADECE GERÇEK İHTİYAÇLARA YÖNLENDİRDİK"

Açıklamanın sonunda ise belediyecilik anlayışına vurgu yapıldı:

"Elde ettiğimiz tüm kaynakları yalnızca şehrimizin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara yönlendirdik. İsrafı önleyen, üretimi esas alan ve mali disiplini önceleyen bu yönetim anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Niğde Belediyesi'nin açıkladığı bu kapsamlı mali tablo, yerel yönetimlerde sürdürülebilir bütçe yönetimi ve disiplinli belediyecilik anlayışının dikkat çeken örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.