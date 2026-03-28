AK Partili Özkaya’dan CHP’ye sert yolsuzluk çıkışı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP'li Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının ardından CHP kanadından yapılan açıklamalara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Özkaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in "Halkın seçtikleri hedefte" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak, seçilmiş olmanın hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını vurguladı. Milletvekili Özkaya, "Eğer seçimi kazandıysanız her şey size mübah değildir. Hukuk karşısında herkes eşittir" ifadelerini kullanarak CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarını sıraladı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK AĞIR İTHAMLAR

Özkaya paylaşımında, CHP'li yerel yönetimlerde yaşandığını iddia ettiği bazı uygulamaları maddeler halinde sıraladı. Bu kapsamda; rüşvet ve irtikap iddiaları, ihaleye fesat karıştırıldığı öne sürülen süreçler, belediyelerde akraba ve parti kadrolarının işe alındığı iddiaları, bazı çalışanların "bankamatik memuru" olduğu yönündeki suçlamalar gibi konuların altını çizdi. Özkaya, seçilmiş yöneticilerin bu tür iddialar karşısında hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Sütte leke olur, sizde olmaz anlayışı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.