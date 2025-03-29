AK Partili Sağır: Buca Belediyesi iflas etmiştir

Buca Belediyesi, 15 Mart'ta yatması gereken işçi maaşlarını aradan geçen 13 günlük süreçte yatırmayınca belediye bünyesinde görev yapan 1667 işçi mağur oldu.

İŞÇİLER İŞ BIRAKTI ÇÖPLER TOPLANMADI

Ardından da işçiler tepki amaçlı iş bırakma eylemi başlattı. Çöpler toplanmayınca ilçe genelinde cade ve sokaklarda çöp dağları oluştu.

SAĞIR, TEPKİ GÖSTERDİ

Ramazan Bayramı öncesi ilçede oluşan çöp dağlarına AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır'dan tepki geldi. Yazılı açıklama yapan Sağır, CHP yönetimindeki Buca Belediyesi'nin kötü yönetim nedeniyle çözümsüzlüğe gittiğini belirtti. Belediye bünyesinde çalışan işçilerin aylardır maaşlarını tam olarak alamadığını hatırlatan Sağır, belediyenin borç üstüne borç eklediğini ifade etti.

BELEDİYE İFLAS ETTİ

Belediye yönetiminde büyük suistimallerin yaşandığını öne süren Sağır, "Malesef Ramazan Bayramı öncesi ilçemizin cadde ve sokaklarında çöp dağları oluştu. CHP yönetimindeki Buca Belediyesi iflas etmiştir." diye konuştu.

TİRAJİKOMİK DAVRANIŞLAR SERGİLİYORLAR

Yaptıkları açıklamalarla belediye yönetimi defalarca uyardıklarını hatırlatan Sağır; "Kendilerini defalarca uyarıp yapıcıı olmaya davet ettik. Aksi takdirde Buca'nın çıkmaz sokağa gireceğini anlattık. Geldiğimiz nokta ortada. Bugün hala belediye başkanının garabet açıklamasına şahitlik ediyoruz. Sanki Belediye'yi başkaları yönetiyormuş gibi trajikomik davranışları var. Vatandaş isyan ederken bunlar sorumluluklarının farkında bile değiller" diye konuştu.

İZMİR VE BUCA'YA YAKIŞMIYOR

Sağır, açıklamasını devamında şu ifadeleri kullandı, "Güzel İzmir'imiz, güzel Buca'mız bunları kesinlikle hak etmiyor. Ne yazık ki sürecin bu noktalara gelebileceğini ön görmüş, uyarılarda bulunmuştuk. Fakat bizi dinlemediler. Yıllık 5 milyar TL'ye yakın bütçesi olan bir Belediyeyi nasıl iflasa götürdüklerini anlamak mümkün değil. Ayrıca belediye hizmetlerinde sorumlu kendileri değilmiş gibi yaşananlar için garabet açıklamalarını hayretle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.